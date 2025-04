¿Sabías que una simple moneda que guardas en casa podría valer una pequeña fortuna? Suena a historia inventada, pero es totalmente real, aunque a estas alturas es obvio que eres consciente de ello. En el mundo del coleccionismo de monedas —también conocido como numismática— existen piezas que, aunque a simple vista parezcan comunes y corrientes, pueden alcanzar valores impensables en el mercado. Y lo mejor: no siempre se trata de ejemplares antiguos o rarísimos. A veces, hay casos que pasaron desapercibidos por nuestras manos hace apenas unos años y que hoy valen cientos o incluso miles de dólares.

Ante ello, muchos hemos adoptado la tradición de revisar cada una de las piezas que recibimos de cambio. Es una costumbre que empecé por curiosidad y que con el tiempo se volvió una especie de hábito. Y créeme, más de una vez me he topado con sorpresas. Hay una en particular que me parece fascinante, porque es muy posible que tú mismo la hayas tenido sin saberlo. Me refiero a la moneda de 25 centavos del Parque Nacional de Yellowstone, emitida en 2010. Esa misma podría valer hoy más de US$2,000.

¿CÓMO NACIÓ ESTA PECULIAR MONEDA?

Todo comenzó con una iniciativa de la Casa de la Moneda de Estados Unidos llamada America the Beautiful Quarters, que se desarrolló entre 2010 y 2021. Esta serie incluyó 56 piezas diferentes, cada una con un diseño único que representaba un parque nacional o sitio histórico de cada estado y territorio del país, incluyendo lugares como Puerto Rico y Guam. Desde el inicio, esta colección captó la atención de los coleccionistas por su valor artístico y su carga histórica.

La moneda de Yellowstone fue la segunda en lanzarse dentro de esta serie. Se anunció oficialmente el 1 de junio de 2010, y rinde homenaje al parque nacional más antiguo del mundo. Esta atracción turística se encuentra principalmente en Wyoming, aunque también abarca partes de Montana e Idaho. Su fama viene por maravillas naturales como el géiser Old Faithful y por su fauna salvaje, especialmente los bisontes, que incluso aparecen en el diseño de esta.

Moneda Parque Nacional Yellowstone 2010-D 25C (Foto: PCGS) ×

¿CÓMO SABER SI LA TIENES?

Ahora viene la parte importante: cómo identificar esta moneda. En el frente (anverso) tiene el retrato clásico de George Washington, con las leyendas: “United States of America”, “Liberty”, “In God We Trust” y “Quarter Dollar”. Pero lo interesante está en el reverso: allí verás una imagen del géiser Old Faithful en plena erupción y un bisonte en primer plano. También encontrarás las palabras “Yellowstone”, “Wyoming”, el año 2010 y la frase “E Pluribus Unum”.

El detalle que puede hacer toda la diferencia es la letra “D”, que indica que la moneda fue acuñada en Denver. Esta es la versión que puede alcanzar los precios más altos.

¿CUÁNTO PODRÍAS GANAR?

El valor de esta depende directamente de su estado de conservación. El sistema que se usa para clasificar monedas se llama MS (Mint State), y va desde el MS-60 al MS-70. Una pieza de Yellowstone con marca “D” en estado MS-63 puede valer alrededor de US$3, pero si está en MS-68, que es casi perfecta, puede alcanzar los US$2,250. Incluso en MS-67 puede llegar a US$950, y en MS-66 unos US$42. Como ves, esta calificación lo es todo.

Si al revisar tus monedas encuentras una de 2010 con el diseño de Yellowstone y la marca “D”, lo mejor que puedes hacer es guardarla y evitar que se deteriore. Luego, podrías llevarla con un especialista o enviarla a servicios de certificación como el PCGS (Servicio Profesional de Calificación de Monedas) para que la evalúen. Con la calificación correcta, podrías venderla en una subasta o a un coleccionista por una cantidad mucho mayor de lo que jamás imaginaste por una pieza de 25 centavos.