Después de meses de trámites, nervios y espera, recibir la noticia de que tu visa estadounidense ha sido aprobada puede sentirse como llegar a la meta. Sin embargo, este no es el último obstáculo. Contar con una visa válida no garantiza automáticamente el ingreso a Estados Unidos. Al llegar a un puerto de entrada, las autoridades migratorias de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) pueden revocar ese permiso, incluso durante el viaje. Sí, aunque parezca increíble, tu visa puede ser cancelada justo cuando crees que ya todo está resuelto.

LOS DETALLES QUE DEBES TENER EN CUENTA

El Consulado de México en Brownsville, Texas, emitió una serie de recomendaciones para orientar a quienes planean cruzar la frontera. Más allá del pasaporte y visa vigentes, también es necesario demostrar que cuenta con recursos económicos suficientes para su estancia.

Pero lo que muchas personas desconocen es que también deben probar que tienen fuertes lazos con su país de origen. ¿Qué significa esto? Que debe poder demostrar que tiene razones de peso para regresar, como familia, trabajo, propiedades o estudios en México. Si los agentes sospechan que podría quedarse más tiempo del permitido o realizar actividades fuera del marco de su visa, pueden negarle la entrada.

Recuerda que siempre deberán brindarle un trato respetuoso y que no pueden obligarlo a firmar ningún documento que no haya leído (Foto: AFP)

LAS RAZONES POR LAS QUE PUEDEN CANCELAR TU VISA DURANTE EL VIAJE

Incluso si todo parece en regla, los oficiales tienen la facultad de interrogar, detener y hasta cancelar una visa en determinadas circunstancias. Entre las más comunes están: haber vivido o trabajado en Estados Unidos sin permiso, ayudar a otros a ingresar sin papeles, portar armas o drogas, llevar más de 10,000 dólares sin declararlos, o haber recibido ayuda pública del gobierno estadounidense. También es motivo de cancelación si permaneció más tiempo del autorizado en visitas anteriores o si perdió su visa y no lo reportó de inmediato.

No todos conocen las restricciones específicas de su tipo de visa. Por ejemplo, si entra con visa de turista y se inscribe en una escuela sin contar con la visa correspondiente, o si utiliza el carril Sentri sin autorización, puede enfrentar la cancelación inmediata del documento. Estos errores, aunque parezcan menores, son tomados muy en serio por las autoridades migratorias, y muchas veces no hay segunda oportunidad.

USCIS es una agencia federal que supervisa la inmigración legal a los Estados Unidos (Foto: EFE)

¿QUÉ HACER SI CANCELAN MI VISA ESTADOUNIDENSE?

Si estás en una situación en la que tu visa es cancelada sin una razón clara, tienes derecho a pedir hablar con un supervisor y también puedes solicitar asistencia a su consulado. Las autoridades están obligadas a tratarlo con respeto y no pueden forzarlo a firmar documentos que no haya leído o comprendido completamente. Esta recomendación es vital: no firmes nada sin saber lo que implica.

En caso de una cancelación provisional, existe un plazo de siete días para presentar pruebas que puedan evitar que la revocación sea definitiva. Este periodo es crucial para reunir documentos, testigos o cualquier evidencia que respalde su caso. Aunque puede parecer una situación estresante, saber que hay tiempo y opciones puede marcar la diferencia.

MOTIVOS PARA SER DETENIDO AL LLEGAR A EE. UU.

El consulado también advierte sobre otras razones por las que puede ser detenido en la frontera. Algunas incluyen declarar falsamente ser ciudadano estadounidense, presentar documentos falsos o hacerse pasar por otra persona. Incluso quienes tienen residencia permanente pueden ser detenidos si cuentan con antecedentes penales. Recuerde: mientras coopera con las autoridades, siempre tiene derecho a guardar silencio y solicitar un abogado.

