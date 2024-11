Este martes 5 de noviembre, millones de ciudadanos acudirán a las urnas para participar de las Elecciones en Estados Unidos. Si bien, todos irán a sufragar, hay una gran cantidad de personas que tras ejercer su derecho a voto también aprovechará para hacer sus compras en Walmart. Ante ello, una gran duda ha surgido entre la gente: ¿ese día las tiendas de la cadena atenderán de manera regular? En esta nota, lo que debes saber.

EL DÍA DE LAS ELECCIONES DE ESTADOS UNIDOS, ¿LAS TIENDAS DE WALMART ATENDERÁN DE MANERA REGULAR?

Con el fin de que no te lleves una sorpresa al momento de ir a uno de los establecimientos de Walmart el día de las elecciones presidenciales, pues podrían abrir más tarde de lo normal e incluso cerrar antes, o hasta no atender el 5 de noviembre, te contamos qué decisión tomaron.

Hasta el momento, la cadena estadounidense no ha informado cambios para esa fecha; por tanto, se asume que sus horarios se mantendrán igual: abrirán a las 6:00 a.m. y cerrarán a las 11:00 p.m. No olvidemos que las elecciones no han sido consideradas como feriado o día no laborable.

Pese a ello, es mejor que tomes algunas previsiones, pues dependiendo del estado en el que te encuentres podrían surgir algunas modificaciones.

Una mujer pasa junto a un carrito de compras en el estacionamiento de un Walmart Supercenter en Rosemead, California, el 23 de mayo de 2019 (Foto: Frederic J. Brown / AFP)

ENTONCES, ¿LOS QUE TRABAJAN EN WALMART NO VOTARÁN?

Aunque el 5 de noviembre, las tiendas de Walmart abrirán de forma regular, eso no quiere decir que sus trabajadores no podrán dejar sus puestos para emitir su voto.

De acuerdo a las leyes de cada estado, los empleados pueden ausentarse el día de las elecciones para que sufraguen, una vez que lo hagan, tendrán que retornar a sus centros de labores a seguir cumpliendo sus funciones.