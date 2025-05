Cuando se trata de ahorrar, muchos consumidores creen que comprar al por mayor es sinónimo de gastar menos. Sin embargo, esta lógica no siempre se cumple. Aunque Costco es conocido por sus grandes formatos y precios competitivos, Walmart ha demostrado que en muchos productos del día a día, el verdadero ahorro está en la compra inteligente, no en el volumen. A continuación, los 6 artículos donde Walmart supera a Costco en ahorro.

PRODUCTOS COTIDIANOS QUE CUESTAN MENOS EN WALMART

1. Leche entera Great Value con vitamina D

Este alimento básico de la marca Great Value de Walmart, enriquecida con vitamina D, cuesta un dólar menos que su contraparte Kirkland en Costco, donde se vende por aproximadamente US$4,96. Para quienes compran leche regularmente, ese pequeño ahorro se acumula rápidamente y hace una gran diferencia al final del mes. Un recordatorio claro de que lo esencial no siempre necesita venir en galones.

2. Sudadera Fruit of the Loom EverSoft para hombre

La ropa también entra en juego. La sudadera para hombre Fruit of the Loom EverSoft no solo ofrece comodidad, control de humedad y resistencia al olor, sino que también es más económica en Walmart. Por solo US$14,99, resulta difícil encontrar una prenda con semejante relación calidad-precio, incluso en un club de compras mayoristas.

Walmart se caracteriza por ofrecer precios bajos y una amplia variedad de productos (Foto: Walmart) ×

3. Suero StriVectin Super-C con retinol

El cuidado personal es otro terreno donde Walmart gana terreno. El suero StriVectin Super-C con retinol, que promete una piel más luminosa, se vende en Walmart por US$34,98, casi la mitad del precio que se encuentra en Costco por un producto similar. Una prueba de que cuidar de uno mismo no tiene que ser un lujo inalcanzable.

4. Espinaca fresca Marketside

En la sección de vegetales, Walmart ofrece espinaca fresca Marketside por solo US$2,28. Si bien no es orgánica como la versión de Kirkland, su frescura y precio la hacen ideal para quienes buscan opciones saludables sin que el costo suba tanto como el nivel de vitaminas. A veces, lo práctico también es nutritivo.

5. Juego de cuchillos D.Perlla de acero inoxidable alemán (14 piezas)

¿Equipar la cocina sin romper el presupuesto? El set de cuchillos D.Perlla de acero inoxidable alemán con afilador incluido lo demuestra. A US$49,99 en Walmart, cuesta menos de una cuarta parte que sets similares en Costco, lo que lo convierte en un aliado perfecto para cocineros caseros que buscan funcionalidad y durabilidad sin exceso de gasto.

6. Leggings capri Time and Tru para mujer (paquete de 2 piezas)

Para quienes buscan ropa deportiva accesible, los leggings capri Time and Tru para mujer (paquete de 2 piezas) ofrecen comodidad y buen diseño a solo US$13,96. Frente a los más de US$20 de Costco por un producto similar, Walmart vuelve a posicionarse como la mejor opción para vestir bien sin gastar de más.

¡No te pierdas los temas de interés en Estados Unidos! Únete a nuestro canal de WhatsApp aquí.