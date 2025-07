Prabesh Thapa Chettri, un exestudiante nepalí de la Universidad de Louisiana Monroe, lleva más de cinco meses detenido por el ICE en el Centro de Procesamiento de Inmigración en Jena, Luisiana. Su esposa, AbiGayle Grace Russell, ciudadana estadounidense, denunció que fue rociado con gas pimienta dentro de las instalaciones y aseguró que él “siempre está asustado por lo que está pasando allí”.

Según Russell, uno de los detenidos quedó inconsciente y echando espuma por la boca tras la exposición al gas. En declaraciones a Newsweek, agregó que la situación dentro del centro es alarmante. La base de datos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) confirma que Thapa Chettri sigue recluido en esa instalación, operada por la empresa privada GEO Group.

“Está asustado”: Prabesh Thapa Chettri lleva cinco meses detenido por el ICE; su esposa denuncia condiciones inhumanas y uso de gas pimienta. (Foto: AbiGayle Grace Russell)

¿Qué ocurrió en el centro de detención?

Thapa Chettri fue arrestado el 18 de febrero tras una discusión doméstica en la que las autoridades descubrieron que su visa F-1 había vencido en septiembre de 2024. Desde entonces, permanece bajo custodia en una de las instalaciones migratorias más grandes del país. En una llamada telefónica al medio local KNOE, denunció que los guardias rociaron gas pimienta en todo el dormitorio. “Nos estaba quemando los ojos y no nos dejaban salir por la puerta”, relató. También subrayó: “No tengo antecedentes penales, no soy un criminal”.

El centro ha sido objeto de múltiples denuncias por condiciones inhumanas. Organizaciones como Robert F. Kennedy Human Rights aseguran que los detenidos son sometidos a castigos, trabajos no remunerados y carencias en atención médica. Entre 2016 y 2023, se registraron al menos cuatro muertes en la instalación, dos de ellas vinculadas a negligencia médica, según el Departamento de Seguridad Nacional.

¿Cuál es su situación migratoria?

Thapa Chettri llegó a EE. UU. con una visa de estudiante para cursar estudios universitarios, pero no pudo seguir matriculado por problemas económicos. Su esposa explicó que estaban en proceso de solicitar la residencia permanente mediante una petición I-130, presentada en abril. Sin embargo, el trámite se retrasó por un error en la fecha de nacimiento registrada por USCIS.

Russell dice que ha gastado más de 3,000 dólares en llamadas telefónicas con su esposo desde que fue detenido y ha recurrido a las redes sociales y una campaña en GoFundMe para cubrir los gastos legales. También ha buscado apoyo político y asegura que está en contacto con la oficina del senador republicano Bill Cassidy.

Thapa Chettri tiene una audiencia de méritos migratoria programada para el 18 de julio, en la que podría definirse su futuro. Mientras tanto, su esposa insiste en que él no representa un peligro y que su detención es parte del endurecimiento de las políticas migratorias bajo la administración de Donald Trump, que ha impulsado redadas incluso contra inmigrantes sin historial delictivo.