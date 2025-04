Aunque Dollar Tree puede parecer el lugar ideal para las personas que buscar ahorrar, no todo lo que ofrece la cadena de descuentos es realmente una buena oferta. Si bien es fácil dejarse llevar por la emoción de conseguir artículos por $1.25, algunos productos pueden acabar costando más a largo plazo.

Por ello, algunos expertos han seleccionado los 10 peores artículos que puedes comprar en Dollar Tree y así te puedas evitar malgastar tu dinero la próxima vez que vayas de comprar. Atento a estos productos que te pueden hacer gastar más de la cuenta.

LOS ARTÍCULOS QUE NUNCA DEBERÍAS COMPRAR EN DOLLAR TREE

1.- HILO PREMIER JUST COTTON CREAM

Este hilo es un producto engañoso. Con un nombre como “Just Cotton”, se podría asumir que es 100% algodón. Desafortunadamente, su composición es 85% algodón y 15% poliéster. Si buscas un hilo 100% algodón auténtico para ropa o mantas, no cometas el error de comprar este producto, por más que solo cueste $1.25.

Hilo Premier Just Cotton Cream.

2.- PILAS AA DE ALTA RESISTENCIA E-CIRCUIT

Si buscas pilas de larga duración, estas no son la solución. Si bien funcionan, no duran mucho. Las reseñas dicen que solo duran unas horas. Ya sea que las uses para una linterna o para alimentar un juguete infantil, es mejor usar pilas Energizer o Duracell que duren.

Pilas AA de alta resistencia e-CIRCUIT.

3.- MASCARILLAS FACIALES NUTRITIVAS PEEL-OFF B-PURE

Ten cuidado con estas mascarillas faciales de $1.25. Algunos usuarios han reportado sarpullido, escozor y ardor en la piel al usarlas. La lista de ingredientes también incluye ingredientes cuestionables como Red 40. Es mejor para usted y su piel decir no a estas mascarillas faciales.

Mascarillas faciales nutritivas peel-off B-pure.

4.- MANOPLAS Y AGARRADERAS ALCOCHADAS GRISES PARA HORNO - HOME COLLECTION

Cuando se trata de tu seguridad personal, conviene ser precavido, así que ten cuidado con estos guantes y agarraderas para horno. Las reseñas indican que son peligrosos y no protegen del calor, pudiendo causar quemaduras. Hazte un favor e invierte en un juego de mayor calidad.

Manoplas y agarraderas acolchadas grises para horno Home Collection.

5.- CEREAL DE DESAYUNO DE AVENA INTEGRAL CHEERIOS

Esta pequeña bolsa de Cheerios puede ser práctica para llevar, pero en cuanto al precio, es una mala compra. Al comprarla, gastas $0.56 por onza. Si compraras una caja grande de 500 g en Walmart, gastarías $0.27 por onza, un ahorro de casi el 50%.

Cereal de desayuno de avena integral Cheerios.

6.- PAÑUELOS DESECHABLES SMARTCARE CON AROMA A LAVANDA

Ninguna reseña de este artículo es positiva. Estos pañuelos son finos, ásperos y ni siquiera huelen a lavanda. Si buscas pañuelos suaves y resistentes, no los compres en Dollar Tree y opta por Puffs o Kleenex.

Pañuelos desechables SmartCare con aroma a lavanda.

7.- CONTENEDORES DE ALMACENAMIENTO DE PLÁSTICO CUADRADOS Y PROFUNDOS - RUBBERMAID TAKE ALONGS

Estos recipientes no parecen durar mucho tiempo. Aunque el envase dice que son aptos para lavavajillas y microondas, las reseñas indican que no duran ni un mes. Mejor invierte en marcas de calidad como Tupperware que sí aguantan, o mejor aún, compra uno de vidrio.

Contenedores de almacenamiento de plástico cuadrados y profundos Rubbermaid Take Alongs.

8.- MARCOS DE FOTOS DE PLÁSTICO DORADO MATE DE DOS TONO SPECIAL MOMENTS

Los compradores se quejan constantemente de la mala calidad de estos marcos. Se rompen con facilidad y no están hechos para durar más que unas pocas horas. Invierte un poco más en un marco de madera o metal auténtico de buena calidad.

Marcos de fotos de plástico dorado mate de dos tonos Special Moments.

9.- VASOS DE CONCHAS Y QUESO DE LUJO PARA MICROONDAS

Aunque estas conchas y vasitos de queso pueden ser ideales para una comida rápida, las reseñas indican que su sabor es insípido y carece de un fuerte sabor a queso. Además, son más caras que comprar el paquete de 4 conchas y vasitos de queso para microondas Great Value Premium en Walmart, que cuesta $3.72, o menos de $1.00 por vasito.

Vasos de conchas y queso de lujo para microondas.

10.- TAPONES PARA LOS OÍDOS DE ESPUMA SUAVE ASSURED CON ESTUCHE DE PLÁSTICO

Estos tapones de espuma suave parecen una opción práctica y económica para reducir el ruido. Sin embargo, los usuarios se quejan de picazón y posibles reacciones alérgicas. El envase no indica los ingredientes, así que si tienes piel sensible o alergias, no deberías considerarlos. No escatimes en protección auditiva, así que ahorra para comprar auriculares con cancelación de ruido o protección auditiva de alta calidad.

Tapones para los oídos de espuma suave Assured con estuche de plástico.