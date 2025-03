Cada vez más tiendas en el mundo del retail van aceptando el quiebre de sus negocios en Estados Unidos. Esto conlleva al cierre de sus locales y remate de productos hasta acabar el inventario. Justamente, ventas de liquidación como las que tiene JOANN o Party City, dos empresas en bancarrota, suelen atraer a los clientes.

Por ejemplo, JOANN -a medida que empieza su proceso de reestructuración tras anunciar su quiebra- ofrece en sus tiendas entre un 20% y 50% de descuento en productos, lo que llama la atención de las personas para sacarle provecho al momento y ahorrarse dinero.

Sin embargo, si encuentras descuentos de hasta el 90%, procura pensarlo dos veces antes de querer comprar, sobre todo en línea. Y es que Better Business Bureau advierte a los compradores sobre sitios web de liquidación falsos. Las personas buscan ofertas de JOANN y en medio de eso pueden toparse con estafas.

Joann Fabric anunció que cerrará 300 de sus 500 tiendas en todo el país (Foto: AFP)

¿QUÉ TIENES QUE HACER SI VES UNA OFERTA SOSPECHOSA DEL 90% DE DESCUENTO?

De acuerdo a una alerta de Better Business Bureau (BBB, por sus siglas en inglés), se advierte a los consumidores sobre sitios web falsos de liquidación que parecen “bastante idénticos al sitio web real de JOANN, con el logotipo y las imágenes reales de la empresa”.

Si encuentras una oferta de JOANN con un 70-90% de descuento en línea, ten cuidado porque no es real. Según el sitio web oficial de la tienda, ya no están aceptando pedidos en línea debido a la alta demanda. Esto no significa que los compradores no encuentren sitios web de liquidación falsos que imitan el producto real.

“Estos sitios web falsos pueden aparecer en un motor de búsqueda. A veces, los ven en redes sociales y la gente los comparte”, declaró Melanie McGovern, portavoz nacional de BBB.

McGovern dijo que, con cualquier liquidación por cierre de negocio, hay que tener cuidado con los precios online ultra bajos que no coinciden con lo que se ofrece en la tienda. “Muchos minoristas no empiezan con un descuento del 80% o del 90%”, añadió.

Para evitar reclamos de ventas falsos, BBB recomienda:

Confirmar la URL o dirección web de la empresa.

Ir directamente a ese sitio web.

Nunca haga clic en anuncios que se envían por correo electrónico o en las redes sociales.