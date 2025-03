Yily G Bring, conocida en TikTok como @laflacuchi, ha causado sensación en redes sociales con una petición simple pero poderosa para los clientes de Amazon que tienen perros en casa: colocar un cartel que indique si el perro es inofensivo o no. En un video que rápidamente se volvió viral, ella explicó cómo un pequeño letrero podría evitar sustos y situaciones incómodas para los repartidores. La idea, aunque sencilla, ha resonado entre colegas y clientes, quienes reconocen la importancia de garantizar un entorno seguro para todos los involucrados en las entregas.

UN AVISO PARA TENER CONFIANZA

Con su característico tono carismático y directo, Yily señaló que muchos clientes permiten que sus perros anden sueltos porque los consideran “amigables”, pero para los repartidores, el simple hecho de ver un perro puede causar nerviosismo.

“Si tienen un perro suelto afuera porque no hace nada, porque sabemos que el perro es agradable, ponga un cartel que diga que el perro es agradable, porque uno se asusta”, manifestó Yily en el video. Para ella, un simple aviso puede marcar la diferencia entre una entrega rápida y eficiente o una situación tensa y potencialmente peligrosa.

La repartidora relató una experiencia positiva en la que un letrero decía: “No tengas miedo del perro, cuídese del dueño”. Este mensaje, aunque irónico, le dio confianza para entrar, entregar el paquete y salir tranquila. El perro, efectivamente, solo movía la cola de manera amistosa.

Pero no todas las experiencias han sido tan relajadas. Yily también contó cómo en una ocasión se encontró con un perro amarrado a una cuerda larga que casi llegaba hasta su vehículo. Aunque el perro no mordió, la situación la hizo reflexionar sobre el peligro de que un descuido pueda terminar en una mordida y, como ella dijo en tono jocoso, “me arranca un pedazo de canilla”.

ES NECESARIA LA INFORMACIÓN

El problema, según la mujer, no es solo el tamaño del perro, sino la falta de información clara para los repartidores. En su video, advirtió que si no hay cartel y hay un perro grande o pequeño (porque según ella, “los chiquitos son los más peligrosos”), ella y otros repartidores optarán por devolver el paquete a la estación de Amazon.

“Usted sigue esperando el paquete y pongo ahí en los ajustes que había un perro, y yo no voy a poner mis canillitas flacas a que el perro me muerda”, comentó con su característico sentido del humor.

ES MEJOR TOMAR MEDIDAS DE SEGURIDAD

El mensaje de Yily ha tenido eco entre otros repartidores de Amazon, quienes se enfrentan a situaciones similares todos los días. En 2023, Miami fue una de las primeras 15 ciudades en Estados Unidos donde los carteros sufrieron más ataques de perros. Según el Servicio Postal (USPS), más de 5,300 empleados fueron atacados por perros mientras entregaban el correo en ese año.

La sugerencia de Yily no solo beneficia a los repartidores, sino también a los propios clientes y a sus mascotas. Si un repartidor se siente inseguro, podría devolver el paquete y reportar el incidente, lo que generaría retrasos en la entrega y frustración para el cliente. Además, en caso de que un perro muerda a un repartidor, el dueño podría enfrentar consecuencias legales y sanciones por no haber tomado las precauciones adecuadas.