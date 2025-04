Planificar la jubilación no es tarea fácil, especialmente cuando se vive en una región donde el costo de vida puede variar drásticamente de un estado a otro. En el oeste de Estados Unidos, uno de los aspectos más importantes para los jubilados de clase media es saber cuánto dinero deben tener ahorrado para mantener su nivel de vida durante al menos dos décadas. Un reciente estudio de GOBankingRates ofrece una radiografía clara del panorama actual y revela cifras que pueden sorprender tanto por lo altas como por lo accesibles, dependiendo del estado.

California, por ejemplo, no solo es el estado con el mayor número de jubilados (más de tres millones), sino también uno de los más costosos para pasar la vejez. Con más de US$820,000 recomendados para quienes cuentan con Seguridad Social, y más de US$1.2 millones para quienes no, queda claro que el retiro en la costa dorada no es barato. En la misma línea se encuentra Hawái, otro estado de alto costo, que encabeza la lista de los más exigentes en cuanto a ahorros necesarios.

Pero no todo son cifras abrumadoras. Algunos estados como Nuevo México, Montana e Idaho presentan opciones más asequibles, con necesidades de ahorro que rondan los US$400,000 a US$500,000 si se cuenta con el respaldo de la Seguridad Social. Esta disparidad resalta la importancia de considerar el lugar de residencia como un factor clave en la planificación de la jubilación.

A continuación, te presento un desglose de cuánto necesitas ahorrar para una jubilación de clase media en cada uno de los estados del oeste, tanto si cuentas con Seguridad Social como si no.

LO QUE SE NECESITA AHORRAR PARA LA JUBILACIÓN EN LOS ESTADOS DEL OESTE DEL PAÍS

Alaska

Con Seguridad Social: US$728,988

Sin Seguridad Social: US$1,191,147

Arizona

Con Seguridad Social: US$562,802

Sin Seguridad Social: US$1,024,960

California

Con Seguridad Social: US$822,295

Sin Seguridad Social: US$1,284,453

Colorado

Con Seguridad Social: US$770,775

Sin Seguridad Social: US$1,232,933

Hawái

Con Seguridad Social: US$848,735

Sin Seguridad Social: US$1,310,893

Idaho

Con Seguridad Social: US$532,988

Sin Seguridad Social: US$995,147

Montana

Con Seguridad Social: US$470,135

Sin Seguridad Social: US$932,293

Nevada

Con Seguridad Social: US$545,322

Sin Seguridad Social: US$1,007,480

Nuevo México

Con Seguridad Social: US$366,175

Sin Seguridad Social: US$828,333

Oregón

Con Seguridad Social: US$610,188

Sin Seguridad Social: US$1,072,347

Utah

Con Seguridad Social: US$761,175

Sin Seguridad Social: US$1,223,330

Washington

Con Seguridad Social: US$803,686

Sin Seguridad Social: US$1,266,027

Wyoming