Las políticas de Donald Trump vuelven a causar polémica, esta vez por lo que su administración estaría contemplando sobre prohibiciones y restricciones de viaje. Se trata de ciertas limitaciones para ciudadanos de 43 países que deseen entrar a Estados Unidos. De acuerdo a la información de The New York Times, los funcionarios de seguridad ya han elaborado un borrador con las recomendaciones.

En ella se señala que los países serían clasificados en tres categorías distintas: rojo, anaranjado y amarillo, informa la fuente anónima de The New York Times. La lista roja incluiría 11 países cuyos ciudadanos enfrentarían una prohibición total, mientras que las otras dos restantes, diversos grados de restricciones de visa.

De acuerdo al citado medio, la lista preliminar puede estar sujeta a cambios y aún no ha sido aprobada por Donald Trump. Eso sí, ya han podido conocer cuáles serían esos 43 países que probablemente tengan restricciones a la hora de ingresar a Estados Unidos. Cabe aclarar que la lista puede estar sujeto a cambios antes de que sea promulgada.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hace un gesto durante una reunión en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, EE.UU., el 13 de marzo de 2025. (Foto de EFE/EPA/YURI GRIPAS)

¿POR QUÉ SE ESTÁ DANDO ESTO?

Este borrado surge de una orden ejecutiva emitida por Trump el 20 de enero, que requería una investigación a fondo de todos los extranjeros que buscaban ingresar al país, con el fin de detectar amenazas a la seguridad nacional. La orden también solicitó que varios miembros del gabinete presentaran -antes del 21 de marzo- una lista de países a los que se deberían suspender total o parcialmente los viajes

La orden ejecutiva firmada por Trump declaraba que las prohibiciones de viaje se volverían a implementar para proteger a los estadounidenses “de extranjeros que intenten cometer ataques terroristas, amenazar nuestra seguridad nacional, adoptar una ideología de odio o explotar de otro modo las leyes de inmigración con fines malévolos”.

LOS PAÍSES QUE ENFRENTARÍAN RESTRICCIONES DE VIAJE

LISTA ROJA

El borrador del memorando enumera 11 países en la lista roja cuyos ciudadanos tendrían completamente prohibido ingresar a Estados Unidos. Estos países serían los siguientes:

Afganistán

Bután

Cuba

Irán

Libia

Corea del Norte

Somalia

Sudán

Siria

Venezuela

Yemen

LISTA ANARANJADA

El borrador de la lista anaranjada incluye 10 países cuyos ciudadanos enfrentarían restricciones adicionales, pero no una prohibición total de ingresar a Estados Unidos. Según The New York Times, se podría permitir la entrada a viajeros de negocios adinerados, pero no a quienes viajen con visas de inmigrante o turista. Los ciudadanos de estos países también tendrían que someterse a entrevistas personales obligatorias.

Bielorrusia

Eritrea

Haití

Laos

Myanmar o Birmania

Pakistán

Rusia

Sierra Leona

Sudán del Sur

Turkmenistán

LISTA AMARILLA

El borrador de la lista amarilla incluye 22 países, que tendrían 60 días para abordar las deficiencias o correrían el riesgo de ser trasladados a otra categoría. Algunos de los problemas que estas naciones tendrían que abordar incluyen la falta de intercambio de información sobre los viajeros que llegan a Estados Unidos, prácticas de seguridad inadecuadas para la emisión de pasaportes y la venta de ciudadanía a personas de países prohibidos.

Angola

Antigua y Barbuda

Benín

Burkina Faso

Camboya

Camerún

Cabo Verde

Chad

República del Congo

República Democrática del Congo

Dominica

Guinea Ecuatorial

Gambia

Liberia

Malawi

Malí

Mauritania

San Cristóbal y Nieves

Santa Lucía

Santo Tomé y Príncipe

Vanuatu

Zimbabue