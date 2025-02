¡Si te gustan las ofertas o los artículos y artefactos a menor precio, no te puedes perder la siguiente información! Walmart y Best Buy, dos de las tiendas más populares en Estados Unidos, ofrecen celulares de bajo costo. Una oportunidad que no puedes rechazar si estás pensando en renovar o conseguir un smartphone nuevo.

Hablamos de celulares por menos de $70 dólares que ofrecen ambas tiendas. Walmart tiene hasta cinco opciones desde los $29 dólares; mientras que Best Buy cuatro alternativas a partir de los $38 dólares. Conoce las ofertas en las siguientes líneas.

LOS CELULARES DE WALMART

MOTO G PLAY 4 G: DE $39.88 A $29.88 DÓLARES

Este Motorola Moto G Play 4G en oferta en Walmart es uno de los productos más populares de la tienda, con una calificación de 4 estrellas y más de 840 reseñas. Es importante tener en cuenta que está bloqueado para Straight Talk, el servicio prepago inalámbrico sin contratos y con cobertura 5G, exclusivo de Walmart.

El teléfono cuenta con una frecuencia de actualización de 90 Hz para una transición fluida entre aplicaciones y desplazamiento, una pantalla HD+ de 6.5 pulgadas resistente con Corning Gorilla Glass3, una cámara de 50 MP para obtener fotos nítidas y vibrantes tanto de día como de noche, y una batería de larga duración de 5000 mAh. Si te interesa, haz clic aquí.

Moto G Play 4G. (Foto: Walmart)

BLUEVIEW 5: $29.88 DÓLARES

El BlueView 5 disponible en Walmart es otro de los teléfonos más vendidos de la tienda. Al momento de redactar esta nota, se han vendido más de 100 unidades desde ayer y más de 200 personas lo tienen en su carrito. Ten en cuenta que este dispositivo está bloqueado para su uso con Tracfone, un servicio que ofrece planes sin contrato para llamadas y mensajes de texto ilimitados desde $15 al mes.

Este teléfono de 64 GB cuenta con una pantalla curva IPS HD+ de 6.65 pulgadas, una cámara principal Dual HD de 13 MP y una cámara frontal de 8 MP con flash LED. Además, permite grabar videos en resolución 1080p a 30 cuadros por segundo y tiene una batería de larga duración de 4000 mAh. Puedes adquirirlo, dándole clic aquí.

BlueView 5. (Foto: Walmart)

CALYPSO 4: DE $39.88 A $34.88 DÓLARES

El teléfono Calypso 4 en oferta en Walmart es parte de las promociones ‘rollback’ de la tienda y, al momento de redactar esta nota, más de 100 personas lo tenían en su carrito de compras. Es importante señalar que este dispositivo está bloqueado para su uso con AT&T.

Este smartphone cuenta con una pantalla HD+ de 6.1 pulgadas con vidrio resistente a rayones, desbloqueo facial, Android 13, hasta 32 GB de almacenamiento interno (expandible con una tarjeta SD que se vende por separado), una batería de larga duración de 3000 mAh, cámara trasera de 8 MP con modos pro y nocturno, y una cámara frontal de 5 MP. Puedes comprarlo ahora haciendo clic aquí.

Calypso 4. (Foto: Walmart)

TCL A3: $39.87 DÓLARES

El teléfono TCL A3 disponible en Walmart tiene una calificación de 3.4 estrellas y 22 reseñas. Es importante tener en cuenta que este dispositivo está bloqueado para su uso con Simple Mobile, una opción de plan móvil sin contratos.

Este teléfono cuenta con una cámara trasera de 8 MP con flash LED, cámara frontal de 5 MP, hasta 14 horas de tiempo de conversación, procesador Octa-core de hasta 2.0 GHz, almacenamiento interno de 32 GB y sistema operativo Android 11. Consíguelo, haciendo clic aquí.

TCL A3. (Foto: Walmart)

MOTO G 5G: DE $59.88 A $39.88 DÓLARES

El Motorola Moto G 5G en oferta en Walmart es otro de los productos más vendidos de la tienda. Al momento de redactar esta nota, se han vendido más de 100 unidades desde ayer y más de 200 personas lo tienen en su carrito. Ten en cuenta que este dispositivo también está bloqueado para su uso con Straight Talk.

Este teléfono ofrece un desplazamiento fluido gracias a su pantalla de 6.5 pulgadas y 120 Hz. Captura fotos increíbles con su cámara de 50 MP y captura dual, tiene una batería de 5000 mAh que proporciona hasta dos días de autonomía, y cuenta con un potente procesador Snapdragon 4 Gen 1 5G. Adquiérelo, dándole clic aquí .

Moto G 5G. (Foto: Walmart)

LOS CELULARES DE BEST BUY

TCL IN V T607DL: DE $39.99 A $37.99 DÓLARES

El teléfono TCL ION V T607DL de 32 GB en oferta en Best Buy tiene una pantalla LCD de 6 pulgadas con resolución de 1440 x 720, cámara frontal de 5 MP, cámara trasera de 8 MP y Android 13. Ten en cuenta que el celular está bloqueado para Verizon. Su batería es de 3000 mAh, con un tiempo de carga de 2.5 horas. Si quieres comprarlo, dale clic aquí.

TCL ION V T607DL. (Foto: Best Buy)

BLU G33: DE $59.99 A $49.99 DÓLARES

El teléfono BLU G33 de 32 GB en oferta en Best Buy es un dispositivo desbloqueado, lo que te permite usarlo con T-Mobile, Metro by T-Mobile, Mint Mobile y AT&T. Tiene una pantalla de 6.26 pulgadas con resolución 960 x 480, y cámaras de 5 MP tanto frontal como trasera. Su batería es de 3000 mAh y cuenta con tecnología Face ID. Adquiérelo, aquí.

BLU G33. (Foto: Best Buy)

MOTO G PLAY 2024: DE $59.99 A $50.99 DÓLARES

El teléfono Moto G Play 2024 de 64 GB en oferta en Best Buy tiene una pantalla LCD de 6.5 pulgadas con resolución de 1570 x 720 y frecuencia de actualización de 90 Hz. Cuenta con una cámara frontal de 8 MP y una cámara trasera de 50 MP. Ten en cuenta que está bloqueado para Boost Mobile. Su batería de 5000 mAh te ofrece autonomía durante todo el día. Consíguelo, dándole clic aquí.

Moto G Play 2024. (Foto: Best Buy)

SAMSUNG GALAXY A03: DE $59.99 A $56.99 DÓLARES

El teléfono Samsung Galaxy A03 de 32 GB en oferta en Best Buy tiene una pantalla LCD de 6.52 pulgadas, cámara frontal de 5 MP y cámara trasera de 13 MP, con capacidad de grabación en resolución 1080p. Ten en cuenta que este dispositivo está bloqueado para Verizon. Su batería es de 5000 mAh. Cómpralo, aquí.

Samsung Galaxy A03. (Foto: Best Buy)