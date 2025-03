No tener seguro médico en Estados Unidos era un tema por el que muchos estaban intranquilos, pues hasta antes del 1 de enero de 2019 se pagaba una multa a nivel federal; sin embargo, a partir de esa fecha, las penalidades económicas fueron eliminadas. Si bien, esto podría significar una preocupación menos, lo cierto es que algunos estados implementaron sus propias medidas para solicitarlo a sus residentes, y en caso de no cumplir, serán sancionados. ¿En qué lugares no permiten que la gente no tenga cobertura médica y a cuánto asciende la multa? A continuación, te lo contamos.

LOS ESTADOS QUE APLICAN MULTAS POR NO TENER SEGURO MÉDICO

Algunos de los estados de EE.UU. que aplican una multa por no tener seguro médico son: California y el Distrito de Columbia. ¿A cuánto asciende la sanción económica en cada uno?

El seguro médico en Estados Unidos es importante para todos; y aunque no se exija desde 2019, hay estados que no dudan en solicitarla (Foto: Freepik)

LA MULTA POR NO TENER SEGURO MÉDICO EN CALIFORNIA

Desde 2020, California exige a sus residentes contar con una cobertura de seguro médico; en caso de no tenerlo, deberán pagar una penalización al presentar una declaración de impuestos estatales. De acuerdo con Covered California, la multa por no contar con un seguro durante todo el año será de US$900 por adulto y US$450 por un menor de 18 años.

Sin embargo, hay casos en los que pueden ser dispensados. Para ello, deben cumplir uno de los siguientes requisitos:

Ingresos por debajo del umbral de presentación de impuestos estatales.

Una brecha de cobertura corta de tres meses consecutivos o menos.

La cobertura de salud es inaccesible, según el ingreso real declarado en la declaración de impuestos sobre la renta estatal.

Ciudadanos que no se encuentran legalmente presentes.

Ciudadanos residentes en el extranjero o residentes de otro estado.

Miembros de un ministerio de asistencia sanitaria compartida.

Miembros de tribus reconocidas a nivel federal, incluidos los nativos de Alaska, u otras personas elegibles para recibir servicios a través de un proveedor de atención médica indígena o del Servicio de Salud Indígena.

Encarcelamiento (en la cárcel, excepto encarcelamiento en espera de la resolución de los cargos).

Inscrito en Medi-Cal de alcance limitado o restringido u otra cobertura similar.

Tener un seguro de salud te puede ayudar en caso del algún imprevisto médico. (Foto: AFP)

LA MULTA POR NO TENER SEGURO EN COLUMBIA

El mismo año 2019, luego de eliminarse las sanciones económicas por no tener seguro médico, en Columbia se aprobó una ley para exigirla, caso contrario pagarían una multa cuando presenten su declaración de impuestos. La cantidad se basará en los meses que una persona o familia pasa sin cobertura médica; por tanto, la penalización es de US$795 por cada adulto y US$397,50 por cada niño, hasta un máximo de US$2,385 por familia; o un 2,5% de los ingresos familiares que superen el umbral de declaración de impuestos federales, lo que sea mayor, precisa DC Health Link.

Aquí también puede solicitar ser dispensado, para ello hay dos tipos:

A. Las exenciones que reclamarás en tu declaración de impuestos deben ser por bajos ingresos.

No tuvo cobertura por menos de tres meses consecutivos durante el año.

No residió en el Distrito de Columbia durante los meses en los que no estuvo cubierto.

Inscrito en la cobertura de DC Healthcare Alliance.

Ciudadano estadounidense que vivió en el extranjero durante el año fiscal o no estuvo presente legalmente.

Membresía en un ministerio de compartir atención médica.

Miembro de una secta religiosa que se opone conscientemente a aceptar beneficios de salud, incluidos el Seguro Social y Medicare.

Miembro de una tribu india reconocida a nivel federal.

Encarcelamiento (cumplir una pena de cárcel o prisión).

B. Las exenciones que debe solicitar a través de DC Health Link

Aquí también hay dos tipos de exenciones que requieren que presente en una solicitud para obtener la aprobación de DC Health Link: dificultades y asequibilidad.

Exenciones por dificultades. Si no pudiste obtener cobertura debido a circunstancias financieras o personales, incluidos eventos inesperados, tienes opción de calificar si durante el año:

Estabas sin hogar.

Fuiste desalojado en los últimos 6 meses o enfrentabas un desalojo o una ejecución hipotecaria.

Recibiste un aviso de corte de una compañía de servicios públicos.

Pasaste por violencia doméstica.

Experimentaste la muerte de un miembro de la familia.

Sufriste un incendio, una inundación u otro desastre natural.

Te declaraste en quiebra en los últimos 6 meses.

Tuviste gastos médicos que no pudiste pagar en los últimos 24 meses.

Exenciones de cobertura asequibles. Es cuando tienes que pagar más de aproximadamente el 8% de tus ingresos por el plan de menor costo disponible para ti.

Para calificar, debes completar dos solicitudes: una Solicitud de Primas más Bajas y una Solicitud de Exención por Asequibilidad.