La política migratoria del presidente Donald Trump ha provocado que se realicen redadas en diversas ciudades de Estados Unidos. Si bien, hay quienes cuestionan las detenciones de indocumentados, hay otros que están a favor de los arrestos; debido a esta situación, te contamos qué estados apoyan las deportaciones masivas.

Las redadas se han intensificado en varias ciudades con el fin de detener a indocumentados (Foto: ICE)

¿QUÉ ESTADOS APOYAN A LAS DEPORTACIONES MASIVAS?

A continuación, los estados que más están apoyando las deportaciones masivas:

TEXAS

Texas es el estado que más apoya las deportaciones de inmigrantes ilegales, no por nada ha procesado a miles de indocumentados por delitos menores como el cruce ilegal de la frontera antes de entregarlos a las autoridades para que sean deportados.

Como apoyan la política migratoria, ha designado más de US$3,000 millones de dólares, así como el envío de tropas de la policía estatal y la Guardia Nacional a la frontera.

FLORIDA

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, también está a favor de las políticas migratorias de la administración de Trump, por lo que trata de alinear la ley de su estado con dicha agenda. Por tal motivo, busca que la entrada ilegal a EE.UU. se convierta en un delito estatal.

Asimismo, con el fin de facilitar las deportaciones, plantea la ampliación del Programa de Transporte de Extranjeros No Autorizados (UATP). No sólo ello, ya que quiere eliminar de la matrícula universitaria estatal a estudiantes que no tengan papeles en regla, entre otras acciones.

IOWA, LOUISIANA, OKLAHOMA Y ARIZONA

En los estados de Iowa, Louisiana y Oklahoma han facilitado las medidas que permitan a los agentes detener a indocumentados.

En tanto, en Arizona se aprobó que la policía local intervenga a inmigrantes sospechosos de ingresar a EE.UU. desde México, aunque recién entrará en vigor cuando una ley similar en otro estado se ejecute durante 60 días consecutivos.

UTAH, GEORGIA Y CAROLINA DEL NORTE

En el estado de Utah, el gobernador Spencer Cox busca que se identifique a los ciudadanos extranjeros ilegales para que sean deportados, pues considera que son una amenaza para la seguridad pública.

En tanto en Georgia, a través de una ley se obliga a las autoridades penitenciarias comprobar la situación migratoria de los presos. Mientras que en Carolina del Norte se promulgó una ley para que los “sheriffs cumplan las peticiones de los agentes federales de inmigración para retener a los presos”, publica Telemundo.

NUEVA YORK

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, colaborará con la política migratoria de Trump modificando las leyes locales que permitan la deportación de indocumentados con antecedentes penales.

Agente de ICE deteniendo a un posible inmigrante indocumentado (Foto: ICE)