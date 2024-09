En plena carrera por las Elecciones presidenciales de Estados Unidos en el 2024, los nombres de Kamala Harris y Donald Trump inundan las páginas de los principales portales de noticia. Así, además de sus propuestas electorales, los detalles de sus vidas personales son tema de conversación entre los estadounidenses. Por eso, cuando Fred C. Trump III publicó un libro revelando que su hijo William padecía varias complicaciones derivadas de una rara mutación genética... muchas personas le prestaron atención, más aún si consideramos lo que supuestamente le habría dicho el expresidente sobre el estado de salud del joven que no puede hablar y está en silla de ruedas. ¿Quieres saber más? Entonces, esta nota de Mag es para ti.

Vale precisar que Fred publicó la obra “All in the Family: The Trumps and How We Got This Way”, donde describe cómo creció en la dinastía Trump y detalla su experiencia criando a un niño con discapacidades intelectuales y de desarrollo complejas.

Además, aclara que es el sobrino del empresario, por lo que su hijo William es el sobrino nieto de Donald Trump.

Donald Trump es un empresario, personalidad televisiva y político conservador (Foto: Robyn Beck / AFP)

¿QUIÉN ES WILLIAM, EL SOBRINO NIETO DE DONALD TRUMP QUE PADECE UNA DELICADA CONDICIÓN GENÉTICA?

En una entrevista concedida a People, Fred C. Trump III explica que William es un joven de 25 años que alertó a sus padres sobre su estado de salud tras sufrir varias convulsiones al día, llevándolos a averiguar que tenía una mutación genética llamada KCNQ2.

Esta condición hizo que William dejara de hablar y se desplazara en silla de ruedas. Asimismo, lo trasladó a una residencia a unos 20 minutos de la casa de sus padres, en Connecticut, para recibir cuidados las 24 horas del día.

“Hay algo que leí hace años, hace más o menos 20 años. Alguien dijo: ‘Los padres no esperan ni quieren tener un hijo ciego, con una mutación genética o autista’ (...) Lo que mi esposa, Lisa, y yo intentamos hacer en el libro es que la gente sepa qué oportunidades hay de adquirir conocimientos sobre cómo afrontar los problemas que se te presentan y que no esperabas”, señala el padre de William.

William Trump padece una delicada condición médica relacionada al gen KCNQ2, lo que lo obliga a movilizarse en silla de ruedas (Foto: Fred C. Trump III / People)

DONALD TRUMP, ¿SABE DE LA CONDICIÓN DE SU SOBRINO NIETO WILLIAM?

De acuerdo con Fred, a Donald Trump le costó entender los problemas de salud del muchacho desde el principio.

Resulta que, en el 2009, se reunió con él para solicitarle ayuda para cubrir los gastos de la atención médica y de terapia. Sin embargo, teniendo en cuenta que los especialistas aún estaban tratando de precisar un diagnóstico, el magnate habría dudado que se tratara de un trastorno genético.

“No en nuestra familia. No hay nada malo en nuestros genes”, habría dicho al respecto.

LOS COMENTARIOS QUE DONALD TRUMP HABRÍA HECHO SOBRE SU SOBRINO NIETO QUE NO PUEDE HABLAR Y ESTÁ EN SILLA DE RUEDAS

La historia de William Trump saltó a la luz pública luego de que Fred C. Trump III afirmara que visitó el Despacho Oval cuando su tío era presidente y, tras exponer cómo hacer inversiones más inteligentes podría apoyar a las personas con discapacidad y sus cuidadores, Donald le habría lanzado un cruel comentario.

Según la versión de Fred, el poderoso hombre de negocios le dijo: “Esas personas... En el estado en que están, con todos los gastos, quizá ese tipo de gente debería morir”.

Aparentemente, Donald Trump emitió un comentario similar cuando el fondo médico de William empezó a escasear y Fred lo llamó. En aquella oportunidad, el ahora candidato a la presidencia de Estados Unidos habría expresado: “No lo sé. No te reconoce. Quizá deberías dejarlo morir y mudarte a Florida”.

Cabe resaltar que el portavoz de Donald Trump ha tachado de “completamente inventadas” aquellas acusaciones, calificándolas ante People de “fake news totales del más alto nivel”. No obstante, Fred mantiene que son “historias reales”.

El representante de Donald Trump ha negado que el candidato presidencial haya realizado algún comentario hiriente sobre su sobrino nieto William (Foto: AFP)

Si te ha interesado esta nota, te recomendamos darle un vistazo a los siguientes artículos que seguro serán de tu agrado:

VIDEO RELACIONADO

Cuando restan dos meses para las elecciones presidenciales en Estados Unidos, ambos candidatos apuntan sus argumentos hacia la economía. (Video: Voz de América | Foto: MarianVejcik/iStock)