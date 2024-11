Cada año, millones de personas de diferentes partes del mundo buscan llegar a Estados Unidos, atraídos por la posibilidad de una vida mejor, ya sea en términos de trabajo, educación o seguridad. Sin embargo, el camino hacia este país no es sencillo, y muchos inmigrantes optan por rutas irregulares para cruzar la frontera, lo que ha generado una crisis en la región. A medida que la demanda por ingresar crece, también lo hace la complejidad del sistema migratorio estadounidense, que ha implementado diferentes programas como el parole humanitario, para intentar regular la entrada de aquellos que enfrentan situaciones extremas en sus países de origen.

El parole humanitario es una medida que permite la entrada temporal a Estados Unidos por razones humanitarias o de beneficio público. Bajo la Administración del presidente Joe Biden, este programa ha beneficiado principalmente a migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, conocidos como los procesos CHNV. Aunque este sistema ofrece una vía legal para algunos, no todos son elegibles para acceder a este beneficio. Existen restricciones claras que pueden hacer que los solicitantes queden fuera del programa y se vean en la obligación de buscar optar manera para acceder a territorio norteamericano.

Muchos inmigrantes que llegan a Estados Unidos de forma ilegal se ven en la obligación de dormir en las calles, causándole una enorme problemática al país norteamericano (Foto: AFP)

RESTRICCIONES QUE TE DEJARÁN FUERA DEL PAROLE HUMANITARIO

Para ser elegible para el parole humanitario, es necesario cumplir con una serie de requisitos, pero también hay una lista de situaciones que descalifican a los solicitantes. A continuación, te detallaré las principales restricciones que convierten a una persona no elegible para acceder al parole:

1. Doble nacionalidad o residencia permanente en otro país: Si el solicitante tiene doble nacionalidad o es residente permanente en otro país, no será elegible para el parole, a menos que exista un programa similar de parole para ciudadanos de ese país.

2. Antecedentes migratorios negativos: Aquellos que hayan recibido una orden de remoción (deportación) de EE. UU. en los últimos cinco años, o que estén sujetos a un veto de admisibilidad debido a una expulsión anterior, no podrán acceder al parole.

3. Ingreso irregular posterior a fechas específicas:

Los venezolanos que hayan cruzado irregularmente la frontera de EE. UU. después del 19 de octubre de 2022.

Los cubanos, haitianos y nicaragüenses que hayan cruzado de manera irregular después del 9 de enero de 2023.

4. Cruce irregular de otras fronteras: Si el migrante ha cruzado de manera irregular la frontera entre México o Panamá después de la fecha mencionada en el punto anterior, no será elegible para el parole.

5. Intercepción en el mar: Si el solicitante es cubano o haitiano y ha sido interceptado en el mar después del 27 de abril de 2023, no podrá acceder al parole humanitario.

6. Menores no acompañados: Los menores de 18 años que no viajan con un padre o tutor legal no son elegibles para el parole humanitario. En caso de que lleguen a un puerto de entrada sin un adulto responsable, podrían ser puestos bajo la custodia del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS).

7. No aprobación de investigaciones de antecedentes: Los solicitantes deben someterse a investigaciones de antecedentes en relación con la seguridad nacional y pública. Aquellos que no aprueben estas investigaciones o se considere que no ameritan un ejercicio favorable de discreción serán descalificados.

8. Falta de patrocinador en EE. UU.: Para ser elegible, el solicitante debe contar con un patrocinador en Estados Unidos que se comprometa a proporcionar apoyo financiero durante su estancia. Sin este patrocinador, no se puede acceder al parole.

10. Falta de documentación válida: Los solicitantes deben tener un pasaporte vigente y válido para viajar internacionalmente. Si no cumplen con este requisito, no podrán beneficiarse del programa.

Miles de Inmigrantes latinos intentan, todos los días, ingresar a Estados Unidos, pero no todos tienen suerte al momento de solicitar asilo (Foto: AFP)

Aunque estas restricciones pueden excluir a muchas personas que buscan ingresar a EE. UU., el programa de parole sigue ofreciendo una oportunidad importante para aquellos que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad. A través de este proceso, los migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela pueden recibir una autorización para ingresar al país bajo un permiso temporal de hasta dos años, siempre que cumplan con los requisitos establecidos por las autoridades migratorias.

El proceso de solicitud requiere que un patrocinador presente el formulario I-134A ante el USCIS, junto con la prueba de que se comprometerá a brindar apoyo financiero al beneficiario. Si se aprueba, la persona podrá viajar a EE. UU. bajo el parole, siempre y cuando cumpla con todos los requisitos de seguridad, salud y otros controles establecidos por las autoridades migratorias.