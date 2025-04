Seguro que ya tienes tus básicos infaltables cuando vas a Costco: el café Kirkland, la caja gigante de papel higiénico, tal vez hasta el pollo rostizado. Pero hay un mundo más allá de lo obvio, y está lleno de joyitas escondidas que, sinceramente, te alegran la vida cuando las descubres.

Muchas veces se han encontrado estos productos por pura suerte. Iba por algo específico, y de pronto, entre pasillos, aparece ese snack, bebida o ingrediente que no sabía que necesitaba, pero que ahora no puedo dejar de comprar. Y lo mejor: todos están entre los US$10 y US$50, lo cual es una ganga considerando la calidad y el tamaño.

Algo también rescatable de esto es que varios de estos artículos no llevan la marca Kirkland. Son de otras compañías, algunas casi secretas a voces entre los compradores frecuentes, y han ganado su lugar a punta de sabor, practicidad y buenos ingredientes.

Así que hoy te comparto con toda la confianza del mundo estos 9 productos que, si aún no los conoces, te van a volar la cabeza. Algunos son snacks, otros básicos de cocina, y hay hasta antojos congelados que te salvan la cena. Créeme, ya sea que vayas por uno o te animes a probarlos todos, no te vas a arrepentir.

9 TESOROS DE COSTCO QUE DEBERÍAS COMPRAR

1. Galletas Heavenly Hunks de avena y chocolate negro

Estas pequeñas maravillas cuadradas no son cualquier galleta. Son veganas, sin gluten ni lácteos, y tienen esa textura perfecta. A estas alturas son un snack fijo en mi alacena. Solo las he visto en Costco, y cuando las veo, me llevo dos bolsas porque se acaban rápido.

2. Mini wontons de pollo y cilantro de Bibigo

Si alguna vez estás sin ganas de cocinar, pero quieres comer rico, estos wontons son un salvavidas. Ya vienen cocidos, así que los puedes calentar en sartén, microondas o echarlos en una sopita. Tienen un sabor increíble, y son tan versátiles que a veces los uso como botana o los mezclo con arroz. La textura y la sazón están en su punto.

3. Tortillas de harina de almendras Siete

Estas tortillas son una bendición si estás evitando el gluten o simplemente quieres variar. Están hechas sin granos, pero no sacrifican el sabor. Quedan buenísimas en wraps o tacos, y se calientan en segundos. Yo suelo tenerlas en el congelador para esos días en que quiero algo rápido y nutritivo.

4. Agua con gas Waterloo, paquete surtido

Este paquete trae combinaciones deliciosas como nectarina con frambuesa o limonada con mora. No tienen calorías ni edulcorantes, y son súper refrescantes. Si buscas dejar los refrescos sin sufrir, este es el camino. Además, el verano está cerca, así que agradecerás tenerlas contigo.

5. Dave’s Killer Bread 21 granos integrales

Este pan no solo es rico, también es súper nutritivo. Tiene una textura densa, llena de semillas, y un sabor ligeramente dulce que combina con todo. Pero lo mejor de todo es el precio en Costco: dos paquetes por unos US$10. En otras tiendas me cuesta casi el doble. Es el tipo de pan que hace que un simple sándwich sepa gourmet.

6. Palitos de ternera originales Chomps

Tienen buen sabor, no están llenos de ingredientes raros y, comparados con otras marcas, se sienten más naturales. Siempre es bueno tener productos como estos para darnos un gustito o para matar el hambre que nos puede dar entre las comidas principales o mientras estamos caminando en nuestro día a día.

7. Jonny Pops de arcoíris

Estas paletas son un hit total en mi casa, especialmente cuando empieza el calor. Son de colores vivos, cremosas y con ingredientes más limpios que muchas marcas comerciales. A los niños les encantan, pero los adultos también caemos rendidos y hasta podríamos comer uno tras otro.

8. Papas onduladas sabor tzatziki de Lay’s

El sabor tzatziki (como esa salsita griega de yogur) es tan único y delicioso que es casi imposible comer solo una. Me pasó la primera vez que las compré “por probar” y terminé bajándome la bolsa antes de llegar a casa. Desde entonces, si las veo, siempre evalúo la posibilidad de llevar una... o dos.

9. Tacos crujientes de pollo Don Lee Farms

Se hacen en la freidora de aire en minutos y quedan crujientes por fuera y jugosos por dentro. Tienen ese saborcito a taco callejero que te hace sentir que estás comiendo algo más elaborado. Perfectos para cenas rápidas o para servir cuando tienes visitas sorpresa.