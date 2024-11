El Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s es uno de los eventos más esperados en los Estados Unidos cada año, marcando la transición de la temporada otoñal a la navideña. Esta celebración, que tiene lugar en la Ciudad de Nueva York, es tanto un espectáculo visual como una tradición familiar que une a millones de personas alrededor del país. Desde su primera edición en 1924, el evento ha evolucionado hasta convertirse en una de las paradas más grandes y famosas del mundo. Este desfile es, sin duda, uno de los momentos culminantes del Día de Acción de Gracias.

La 98ª edición del desfile de este año contará con un despliegue impresionante de 34 carrozas decoradas con colores vibrantes, más de 22 globos gigantes de personajes populares, y una serie de actuaciones musicales que incluirán estrellas de renombre. Personalidades como Jennifer Hudson, Kylie Minogue y Billy Porter se unirán para brindar entretenimiento a los espectadores de todo el país. El evento no solo es un evento de entretenimiento, sino también un símbolo de la llegada de la temporada navideña, con Santa Claus haciendo su esperada aparición al final del recorrido.

Cada año, el desfile presenta nuevos globos y carrozas, con personajes queridos por grandes y chicos, como Bluey, Minnie Mouse, Snoopy y Spider-Man. Además de los globos y las carrozas, la parada también se ha convertido en un escaparate para los más destacados artistas musicales, quienes brindan actuaciones en vivo que llenan de energía las calles de Manhattan. Es un evento que mezcla magia, música y tradición, creando un ambiente festivo que trasciende las fronteras de la televisión y se convierte en una experiencia cultural.

Este evento no solo atrae a los asistentes en Nueva York, sino que es seguido por millones de personas a través de la televisión y plataformas de streaming. Ver el desfile se ha convertido en una tradición para muchas familias, que se sientan frente al televisor o se conectan a internet para no perderse ni un minuto de este gran espectáculo. A continuación, te contamos cómo puedes disfrutar de esta maravillosa celebración desde la comodidad de tu hogar.

¿A QUÉ HORA ES EL DESFILE DEL DÍA DE ACCIÓN DE GRACIAS DE MACY’S 2024?

El Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s 2024 se llevará a cabo el jueves 28 de noviembre, con un horario de inicio de 8:30 a. m. (hora del Este). Si te encuentras en una zona horaria diferente, asegúrate de ajustar el horario según corresponda: será transmitido en vivo de manera simultánea para todos los espectadores en las diferentes zonas horarias del país, hasta las 12:00 p. m. Además, si no puedes verlo en vivo, podrás disfrutar de una repetición del mismo a las 2:00 p. m. hora del Este, tanto por NBC como por la plataforma de streaming Peacock.

Un globo de Paw Patrol causó sensación en los asistentes al 97º Desfile Anual del Día de Acción de Gracias de Macy's en Nueva York el 23 de noviembre de 2023 (Foto: Yuki Iwamura / AFP)

¿DÓNDE VER EL DESFILE DEL DÍA DE ACCIÓN DE GRACIAS DE MACY’S POR TV?

El desfile será transmitido en NBC a partir de las 8:30 a. m. (hora del Este) el jueves 28 de noviembre. Si prefieres verlo en línea o no tienes acceso a la señal de televisión, puedes optar por la transmisión en vivo a través de Peacock, que también ofrecerá cobertura del evento desde el mismo horario. Si no puedes ver el show a esa hora, no te preocupes, pues a las 2:00 p. m. hora del Este habrá una repetición disponible tanto en NBC como en Peacock para que no te pierdas ningún detalle de las carrozas y los globos.

EL EVENTO DEL INFLADO DE GLOBOS

Uno de los momentos más emocionantes de la preparación para el desfile es el tradicional evento de inflado de globos. Este evento gratuito se lleva a cabo el miércoles 27 de noviembre, de 1:00 p. m. a 6:00 p. m., en el exterior del Museo de Historia Natural de Nueva York, y es una oportunidad única para ver de cerca a los globos gigantes antes de que salgan a las calles. No es necesario comprar boletos para asistir, pero se recomienda llegar temprano, ya que la fila para ingresar puede ser bastante larga. Además, este evento permite a los fanáticos tomar fotos y disfrutar de una experiencia inigualable antes de que el desfile comience al día siguiente.

UN EVENTO PARA TODA LA FAMILIA

El Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s no solo es un evento para los adultos, sino que es una celebración que atrae a toda la familia. Con su mezcla de colores brillantes, globos gigantes y personajes de la cultura pop, el desfile ofrece algo para todos. Además, las actuaciones musicales de artistas como Jennifer Hudson y Kylie Minogue hacen que el evento sea aún más especial. No importa si lo ves desde tu sofá o si lo sigues en vivo a través de internet, este desfile es una excelente forma de iniciar las celebraciones navideñas.

El Desfile de Macy’s es una exhibición de entretenimiento y también el inicio simbólico de la temporada navideña. Con la aparición de Santa Claus al final del mismo, la Navidad queda oficialmente inaugurada, y las ciudades de todo el país comienzan a vestirse de luces y decoraciones. Este evento se ha convertido en una tradición tan importante como la cena de Acción de Gracias, y es seguido por millones de hogares que ven con alegría cómo los globos y las carrozas avanzan por la ciudad de Nueva York.

Este año, no importa en qué parte del país te encuentres, tendrás la oportunidad de disfrutar del desfile de Macy’s gracias a las múltiples opciones de transmisión que ofrecen tanto NBC como Peacock. Si te perdiste el acontecimiento en vivo, también podrás disfrutar de la repetición, asegurándote de no perderte ni un solo momento de la magia que se despliega cada año.

El Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s 2024 es una de las tradiciones más queridas en Estados Unidos, y gracias a las opciones de transmisión disponibles, no tendrás que preocuparte por perderte de esta celebración. Así que, ya sea en televisión o en streaming, asegúrate de estar listo para disfrutar de este evento lleno de color, música y alegría.