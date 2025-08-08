La compañía ferroviaria AmeriStarRail, con sede en Delaware, propone una innovadora ruta ferroviaria que uniría a miles de personas que viven las ciudades de Los Ángeles y Nueva York en menos de 72 horas. De aprobarse, el nuevo tren estaría finalizando su construcción para el 10 de mayo 2026 antes del 250° aniversario de los Estados Unidos y el inicio de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 , lo que beneficiaría tanto al público local y al extranjero. El servicio propuesto operaría sobre la infraestructura ferroviaria existente y haría paradas en importantes destinos como Chicago, Kansas City y el Gran Cañón.

El proyecto ya ha sido presentado a la Corporación Nacional de Pasajeros de Ferrocarril (Amtrak, por sus siglas en inglés) donde AmeriStarRail sostiene que una alianza entre ambas compañías traería importantes ganancias y un costo rentable en su fabricación que los actuales trenes de larga distancia que operan en el país.

“Esta es una manera de afrontar los desafíos que enfrenta Amtrak y una forma de crear oportunidades para que triunfen. Esperemos que todas las partes involucradas, incluidas las compañías ferroviarias anfitrionas, reconozcan la gran oportunidad que representa para nuestra nación”, dijo el director ejecutivo de AmeriStarRail, Scott Spencer, en declaraciones exclusivas para USA TODAY.

¿Cómo será la ruta del nuevo tren que irá desde Los Ángeles hasta Nueva York en 2026?

AmeriStarRail dijo que el tren Transcontinental Chief reemplazaría a las rutas Southwest Chief y Pennsylvanian Amtrak que actualmente ayudan a transportar personas entre el sur de California y Nueva York a través de paradas en Chicago, Harrisburg y Pensilvania. Un segmento de un solo nivel conectará Filadelfia y Washington DC, ampliando el acceso a toda la Costa Este.

WILMINGTON, DELAWARE (EE.UU.), 01/08/2025.- El tren Transcontinental Chief reemplazaría a las rutas Southwest Chief y Pennsylvanian Amtrak que actualmente ayudan a transportar personas entre el sur de California y Nueva York a través de paradas en Chicago o Harrisburg, Pensilvania. Foto de cortesía de AmeriStarRail

El servicio comenzará en la Terminal Hoboken de Nueva Jersey, conectando Manhattan con el ferry y el PATH. Debido a problemas de espacio libre en Penn Station, el tren no podrá utilizar los Superliners de dos pisos de Amtrak en Manhattan. Sin embargo, los pasajeros de Los Ángeles no se verán afectados por estas limitaciones.

WILMINGTON, DELAWARE (EE.UU.), 01/08/2025.- La distancia en carretera de Los Ángeles a Nueva York es de 4.494 kilómetros, incluyendo 4.114 kilómetros de recorrido por autopistas.. Foto de cortesía de Google Maps

¿Qué otras novedades propone AmeriStarRail para el nuevo ferroviario?

Además de los pasajeros, el Transcontinental Chief apoyará a la industria del transporte por carretera. Con vagones de plataforma con capacidad de carga y descarga que permitirá a los conductores abordar con sus tractocamiones y descansar a bordo, cumpliendo con los requisitos federales de descanso.

AmeriStarRail lo denomina “parada de descanso móvil” que alivia la presión de estacionamiento en la autopista.

Los RailPorts a lo largo de la ruta ofrecerán zonas de carga para vehículos que viajen entre 320 y 800 kilómetros por tramo.

La compañía planea integrar los servicios de Auto Train de Amtrak, transportando eventualmente motocicletas, vehículos recreativos y autobuses chárter.

Las futuras expansiones podrían incluir paradas en Chicago y el Gran Cañón, ofreciendo una logística flexible y un alcance más amplio.