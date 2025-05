En un mundo donde ahorrar se ha convertido en una necesidad diaria, Marshalls sigue siendo una brújula confiable para los cazadores de ofertas inteligentes. Esta cadena minorista, conocida por ofrecer productos de marca a precios reducidos, ha vuelto a sorprender. Esta vez, de la mano de GOBankingRates, se revelaron verdaderas joyas por menos de US$10 que demuestran que estilo, calidad y ahorro sí pueden ir de la mano.

LOS PRODUCTOS QUE PUEDES COMPRAR POR MENOS DE 10 DÓLARES

1. Toallas de mano de Hello Kitty

Entre los favoritos se encuentra un set de dos toallas de mano de Hello Kitty, perfectas para quienes no pueden resistirse al encanto eterno de esta gatita japonesa. El modelo “Kitty Trees and Bows”, usualmente valorado en US$12.99, ahora puede ser tuyo por tan solo US$5. Un toque tierno y nostálgico para cualquier baño o para regalar con cariño.

2. Shampoo y gel de baño para bebés de Burt’s Bees

Pensando en los más pequeños, Marshalls también tiene opciones irresistibles. El shampoo y gel de baño para bebés de Burt’s Bees, una marca reconocida por su enfoque natural y libre de parabenos, se encuentra a US$3 en su presentación de 237 ml. Una alternativa saludable, segura y económica para el cuidado infantil, difícil de superar incluso en tiendas especializadas.

La marca es conocida por su amplia selección de marcas de moda y productos de alta calidad a precios más bajos que las tiendas convencionales

3. Vaso para cepillo de dientes

Si hablamos de detalles funcionales y con estilo, el vaso para cepillo de dientes de Isaac Jacobs conquista por solo US$3. Con un diseño divertido, este accesorio añade personalidad al baño por menos del precio de un café. Un ejemplo claro de cómo Marshalls transforma lo cotidiano en algo especial sin vaciar tu billetera.

4. Juego de rizadores sin calor de Bliss

La belleza tampoco queda fuera de esta selección. El juego de rizadores sin calor de Bliss, ideal para quienes buscan volumen y ondas suaves sin maltratar su melena, está disponible por US$4. Por debajo de su precio original de US$6.99, representa una alternativa práctica y saludable para el cabello.

5. Rodillos faciales de Cryo en forma de luna

El dúo de rodillos faciales de Cryo en forma de luna es perfecto para desinflamar y revitalizar la piel, está rebajado de $9.99 a US$5, prometiendo resultados de spa en casa.

6. Calcetines de Adidas

¿Y qué sería de una buena compra sin un poco de moda? Marshalls tiene tres pares de calcetines de Adidas por solo US$5, un verdadero hallazgo para quienes valoran la combinación de rendimiento y marca sin pagar el precio completo.

7. Set de actividades “Mi Primer Bebé” de Playgo

El universo infantil también brilla con el set de actividades “Mi Primer Bebé” de Playgo, ideal como regalo económico y educativo. Por solo US$5, este set baja de casi US$10 y ofrece horas de entretenimiento con un enfoque didáctico, una excelente opción para baby showers o familias jóvenes.

8. Bolsa de cosméticos con lentejuelas

Y para cerrar esta lista de tesoros accesibles, las amantes del maquillaje pueden celebrar con la coqueta bolsa de cosméticos con lentejuelas de Imoshion. En un tono magenta vibrante y con suficiente espacio para lo esencial, cuesta solo US$5. Funcional, llamativa y perfectamente práctica.

