Después de convertirse en millonario en enero de 2023 y lograr mantener su identidad en secreto, un hombre estaría forzado a revelar su nombre por un escándalo ajeno al premio. A continuación, conoce el caso del ganador anónimo de US$1.35 mil millones de Mega Millions.

Antes te precisamos que esta persona compró el boleto ganador en una gasolinera de Maine. Luego de acertar los números, reclamó el dinero de forma anónima creando una sociedad de responsabilidad limitada; como él quería todo en un pago único, al final recibió en efectivo US$723.564.144, antes de impuestos.

El afortunado acertó el premio mayor en 2023

¿POR QUÉ EL GANADOR ANÓNIMO DE MEGA MILLIONS ESTARÍA FORZADO A REVELAR SU IDENTIDAD?

A pesar de haber tomado medidas extremas para proteger su identidad tras cobrar la millonaria suma, el nombre del ganador anónimo de Mega Millions podría ser revelado, luego de que un juez dictaminó que ya no podría seguir usando un seudónimo, en caso de que su expareja lo lleve a un juicio.

Todo comenzó cuando esta persona ganó la lotería y le pidió a la madre de su hija firmar un acuerdo de confidencialidad para que no le dijera a nadie que se había convertido en millonario. Ella aceptó. Fue de esta manera que mantuvo su nombre oculto, pese a las leyes estatales que le exigían revelar su identidad cuando reclamó el premio.

Sin embargo, todo cambió cuando se enteró que su expareja Sara Smith contó a sus exsuegros que su hijo se había hecho de una fortuna, algo que lo enojó demasiado, por lo que no dudó en demandarla en noviembre de 2023, según publica The US Sun.

Por más de dos años, el ganador de Mega Millions pudo mantener en el anonimato su identidad

La demanda que presentó el individuo lo hizo bajo el nombre John Doe. En su solicitud pidió al juez que haga confesar a Smith los nombres de todas las personas a las que le dijo que ganó la lotería; no sólo ello, exigió que le pagará US$100,000 por cada vez que lo revelara.

Sin embargo, Sara Smith señaló que Doe inventó todo con el fin de obligarla a renunciar a la custodia de su hija. Es más, reveló que en febrero de 2023, luego de firmar el acuerdo de confidencialidad, el sujeto se llevó a su niña por varias semanas argumentando que estaba en riesgo de ser secuestrada; aunque le prometió que usaría un reloj GPS para rastrearla, este fue apagado. Lo que generó mayor preocupación en ella fue cuando se enteró que había sacado a su pequeña de la escuela y le ofreció dinero para que le dé la tenencia. Ante ello, presentó una orden para que la devuelva, algo que se ejecutó en marzo de ese año.

Ante esta situación, el juez federal de distrito John Woodcock dictaminó que si el caso contra Smith llega a juicio, Doe ya no podrá mantener su identidad en secreto. Por lo tanto, si él quiere seguir en el anonimato, debe abandonar el caso por completo.

Son varias las personas que juegan Mega Millions con el sueño de convertirse en millonario