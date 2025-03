Hay historias de lotería que parecen sacadas de una película. La típica imagen de una persona que, casi sin esperarlo, gana una fortuna de un día para otro y cambia su vida para siempre. Pero, en este caso, el cuento tiene un giro que es tan desconcertante como intrigante. En Virginia, un afortunado ganador de US$3 millones podría estar sin saberlo. El boleto fue comprado en una tienda 7-Eleven, y hasta el momento, no se sabe nada de su dueño. Es como un misterio que mantiene a todos en vilo. ¿Y si eres tú y no lo sabas?

Imagina la escena: vas a un 7-Eleven, algo muy típico en cualquier persona, compras un boleto de Mega Millions como lo harías cualquier otro día y en cualquier otro lugar y, sin saberlo, ese sencillo acto te coloca en el camino de una fortuna que cambiaría por completo tu vida, incluso cambiaría la mía para siempre también. Pero, al mismo tiempo, lo que hace que esta historia sea aún más desconcertante es que, aunque el boleto ganador existe, su dueño sigue sin aparecer. La pregunta que todos nos hacemos es: ¿quién es esta persona y por qué no ha reclamado su premio?

Por ahora, no se conoce nada sobre el ganador de Mega Millions que debe reclamar su premio de US$3 millones (Foto: AFP)

EL BOLETO GANADOR DEL 7 DE MARZO

El 7 de marzo de este año, un boleto de Mega Millions comprado en una tienda 7-Eleven en el condado de James City, Virginia, se convirtió en el afortunado portador de US$3 millones. Pero, para ser claros, no fue el gran premio, ese de los cientos de millones de dólares que suele acaparar titulares, sino una ganancia considerable obtenida de un acierto bastante cercano. El ticket acertó los cinco números del sorteo (8, 20, 48, 58, 60), pero no logró acertar el Mega Ball, que fue el número 7. A pesar de ello, gracias a la opción Megaplier, el premio que se adjudicó se triplicó, alcanzando los mencionados US$3 millones.

EL BOLETO SE COMPRÓ EN UN LUGAR TAN RANDOM Y FRECUENTE

Es curioso cómo un lugar tan común, como una tienda 7-Eleven, puede ser el punto de partida para una historia tan extraordinaria. Este establecimiento, ubicado en 1800 Jamestown Road, parece ser el escenario de una casualidad monumental. En su interior, entre los anaqueles llenos de snacks y bebidas, un boleto fue vendido sin saber que cambiaría por completo la vida de alguien. La tienda, que ofrece boletos para varios sorteos de lotería, desde Mega Millions hasta Powerball, se convirtió en el escenario donde el destino hizo su magia.

¿POR QUÉ NO HA RECLAMADO EL PREMIO Y HASTA CUÁNDO PUEDE HACERLO?

Aquí es donde la historia toma un giro más incierto. ¿Cómo es posible que alguien que tiene en su poder un boleto que lo hace millonario aún no lo haya reclamado? Estoy totalmente seguro de que, si yo ganara un premio tan grande, iría de inmediato a reclamarlo para comenzar una nueva vida, pero en este caso no sucede así. Según las reglas de la Lotería de Virginia, los ganadores tienen un plazo de 180 días para reclamar sus premios, lo que significa que la persona que posee este boleto tiene tiempo hasta el 5 de septiembre de este año para hacer el reclamo. Es un plazo considerable.

Es importante recordar que, aunque el ganador no haya reclamado su premio, el dinero no se pierde. Si no se exige dentro del plazo, la plata será destinada a la educación pública del estado de Virginia. Esto, en cierto modo, pone un poco de esperanza en la historia, ya que, aunque la fortuna no llegue a la persona esperada, al menos el monto tendrá un fin positivo.