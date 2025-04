Imagínate que compras un boleto de lotería sin muchas expectativas, lo guardas en la billetera o lo dejas olvidado en un cajón, y resulta que ese pequeño papel vale millones. ¿Suena a película, no? Pues créeme que está pasando ahora mismo en Illinois. Hay varios boletos de Mega Millions que ganaron premios importantes —uno de ellos por US$349 millones— y, hasta hoy, nadie se ha presentado a reclamar nada. Increíble.

La verdad, no deja de generar un poquito de ansiedad pensar que alguien por ahí está caminando por la vida sin saber que podría ser millonario. Y lo más delicado del asunto es que estos premios no duran para siempre. Si los ganadores no aparecen dentro del plazo estipulado, lo pierden todo. Literalmente. Y no es una amenaza: es la ley.

Así que, si tú o alguien que conoces suele jugar a la lotería, especialmente en las fechas que voy a mencionar más abajo, este es el momento de revisar bolsillos, carteras, guanteras, ¡lo que sea! Porque estos son los boletos ganadores de Mega Millions que, por alguna razón, todavía están en el limbo.

BOLETOS GANADORES DE MEGA MILLIONS AÚN SIN RECLAMAR EN ILLINOIS

Aquí te dejo la lista con los boletos premiados que siguen sin dueño confirmado. Tal vez uno de estos sea tuyo… o de alguien muy cerca.

25 de marzo de 2025, vendido en: Casey’s General Store, 70 S. Somonauk Rd, Cortland. Premio: US$349 millones.

25 de febrero de 2025,v endido en: Tony’s Fresh Market, 4608 W Belmont Ave, Chicago. Premio: US$1 millón.

20 de diciembre de 2024, vendido en: Mike’s Corner Shell, 10 W Division St, Coal City. Premio: US$1 millón.

27 de diciembre de 2024, vendido en: Brake Time, 725 E Division St, Coal City. Premio: US$30,000.

24 de diciembre de 2024, vendido en: Jewel Food Store 3230, 30 Danada Sq W, Wheaton. Premio: US$30,000.

24 de diciembre de 2024, vendido en: Sullivan Fast Stop, 305 S Hamilton St, Sullivan. Premio: US$30,000.

¿QUÉ PASA SI NO SE RECLAMA EL PREMIO?

Esto es muy importante: en Illinois, tienes 12 meses desde la fecha del sorteo para reclamar tu premio. Después de eso, por más legítimo que sea el boleto, el dinero se pierde. Así de simple y doloroso.

¿Y qué hacen con ese dinero? Bueno, en general se redistribuye dentro del sistema estatal. En algunos casos, va para educación pública, becas o incluso vuelve a invertirse en promociones de la misma lotería. Pero igual… imagina dejar pasar US$349 millones que podrían cambiar tu vida por no revisar un boleto viejo.

¿CÓMO SE RECLAMA UN PREMIO DE MEGA MILLIONS?

Aquí es donde mucha gente se complica, pero te lo explico fácil. Dependiendo del monto del premio, hay varias formas de cobrarlo:

En tienda: si ganaste poco, puedes hacerlo directo en el lugar donde compraste el boleto.

Centro de Reclamaciones: para premios grandes (más de US$10.000), hay que sacar cita.

Por correo: para premios medianos.

Reclamo electrónico: si el monto está entre US$600 y US$10.000, puedes hacerlo online.

Eso sí, súper importante: firma el reverso del boleto inmediatamente y guárdalo en un lugar seguro. Si lo compraste en línea, es más fácil: los premios pequeños se abonan a tu cuenta y los grandes, te los mandan por cheque.