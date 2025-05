A vísperas del Memorial Day o Día de los Caídos, una fecha especial muy especial en EE.UU. donde se conmemora a las personas que murieron dando su vida sirviendo al país en combate, muchos ciudadanos en el estado de California aprovecharán el feriado del lunes 26 de mayo para salir de compras o ir hacia algunos establecimientos con el fin de disfrutar de la compañía de la familia o amigos. Si quieres saber qué estará abierto o cerrado, aquí te diremos las empresas que estarán disponibles o no en este día.

¿Qué estará abierto y cerrado durante el Memoria Day?

Al tratarse de un feriado federal, las actividades de instituciones gubernamentales, bancos, servicios, postales y escuelas en California no funcionarán. Sin embargo, algunas tiendas de ropa, restaurantes y supermercados si estarán operativos pero con modificaciones en sus horarios.

¿Qué estará cerrado en California durante el Memorial Day?

Instituciones bancarias como Chase Bank, Bank of America, Wells Fargo Bank, US Bank, Citibank, BMO US, Mechanics Bank, Comerica Bank, TRI Counties Bank y WestAmerica Bank no ofrecerán atención al público en el Memorial Day.

Asimismo, la mayoría de las oficinas estatales y federales, como el Departamento de Vehículos Motorizados, bibliotecas, tribunales y ayuntamientos, suspenderán sus operaciones en esta fecha.

Tampoco habrá clases en las escuelas y las universidades. Este mismo panorama se dará con el Servicio Postal, no se hará entrega de correo y las oficinas no ofrecerán atención.

En cuanto a FedEx y UPS, la mayoría de sus servicios estarán suspendidos con excepción a UPS Express Critical y FedEx Custom Critical.

¿Qué estará abierto en California durante el Memorial Day?

Los supermercados como Target, Walmart, Home Depot, Best Buy, Kohl’s, Old Navy, Sears, Macy’s y TJ Maxx estarán abiertos pero cerrarán más temprano que de costumbre.

En esa misma línea, Ralphs, Albertsons, Trader Joe’s, Whole Foods, Safeway y 7-Eleven tendrán un horario reducido pero sí ofrecerán atención al público durante el Memorial Day.

¿Y si deseas salir a comer? No te preocupes, sí habrá atención en los restaurantes de Applebee’s, Arby’s, Chili’s, Panera Bread, Red Lobster, Domino’s, Pizza Hut, McDonald’s, Burger King, Chick-fil-A, KFC, Subway, Taco Bell, Starbucks y Dunkin.

También abrirán CVS, Walgreens, Rite Aid, Family Dollar y Dollar General.

Horario de atención de supermercados en California durante el Memorial Day

Aldi: Abierto de 9 a.m. a 6 p.m.

BJ’s Wholesale: Abierto de 8 a.m. a 9 p.m.

Costco: Cerrado.

Fresco y Más: Horario regular, de 7 a.m. a 11 p.m.

The Fresh Market: Horario regular.

Milam’s Market: Horario regular, de 7 a.m. a 11 p.m.

Presidente Supermarket: Horario regular, de 7 a.m. a 9:45 p.m.

Publix: Horario regular, de 7 a.m. a 10 p.m.

Sedano’s: Horario regular, de 7 a.m. a 10 p.m.

Sprouts Farmers’ Market: Horario regular, de 7 a.m. a 10 p.m.

Trader Joe’s: Horario regular, de 8 a.m. a 9 p.m.

Walmart: Abierto de 6 a.m. a 11 p.m.

Whole Foods Market: Horario regular, de 8 a.m. a 9 p.m.

Winn-Dixie: Horario regular, de 7 a.m. a 10 p.m.

Horario de atención de farmacias en California durante el Memorial Day

CVS: Las tiendas estarán abiertas, pero algunas farmacias pueden tener horario reducido o cerrar.

Navarro: Horario regular.

Walgreens: Las tiendas estarán abiertas, aunque algunas farmacias no 24 horas podrían tener horario reducido.

Recreación y lugares para comprar en el Memorial Day

Playas: Abiertas en los condados de Miami-Dade y Broward.

Parques: Abiertos.

Centros comerciales: Aventura Mall, Dolphin Mall, Dadeland Mall, The Falls, Florida Keys Outlet Marketplace, Miami International Mall, Sawgrass Mills, Coral Square y Town Center at Boca Raton estarán abiertos.

Restaurantes: La mayoría estarán abiertos, pero algunos pueden operar con horario reducido.

Transporte público, bancos, escuelas y recogida de basura

Transporte público en Miami-Dade: Metrorail y Metromover operarán con horario de domingo.

Transporte público en Broward: Funcionará con horario de domingo.

Tri-Rail: Operará con horario de fin de semana, sin flexibilidad para esperar pasajeros retrasados.

Recogida de basura: En Miami, Miami-Dade y Coral Gables funcionará con horario regular.

Bancos: Cerrados.

Entrega de correspondencia: USPS, UPS y FedEx no operarán, lo que podría afectar las entregas de Amazon.

Bolsa de Valores: Cerrada.

Escuelas: Cerradas.

Bibliotecas: Cerradas en Miami-Dade y Broward, aunque el acceso a internet y el catálogo estarán disponibles.

Oficinas gubernamentales y cortes

Oficinas del Condado Miami-Dade: Cerradas, incluyendo bibliotecas y cortes.

Corte Judicial del 11º Circuito de Florida: Cerrada.

Oficinas del Condado Broward: Cerradas, al igual que bibliotecas y cortes.