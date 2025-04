Si me preguntas qué es lo que está llamando fuertemente la atención en las redes sociales, pues te digo que el caso de una persona de Illinois, Estados Unidos, que ganó 349 millones de dólares en el Mega Millions y aún no reclama su premio. Sí, no te estoy bromeando. Todavía no va a la lotería del mencionado estado y los funcionarios están esperando su pronta llegada.

No te puedo indicar el nombre de la persona de esta historia porque su identidad no ha sido revelada, pero sí estoy en la capacidad de informarte que participó en el sorteo del 25 de marzo tras adquirir su boleto en Casey’s General Store en 70 S. Somonauk Road en Cortland.

¿Cuánto tiempo tiene para reclamar el premio mayor?

Según señaló NBC Chicago, citando a la Lotería de Illinois, el/la participante de esta historia tiene 12 meses a partir de la fecha del sorteo para reclamar su premio. De no hacerlo, perderá toda posibilidad de quedarse con la gran cantidad de dinero.

Todos los martes y viernes (aproximadamente a las 11:00 pm, hora del este) se realiza el sorteo del Mega Millions. (Foto: Joe Raedle / Getty Images)

Es necesario mencionar que, de acuerdo a FOX 32 Chicago, los funcionarios de la lotería recomendaron a la persona ganadora que firme el reverso del boleto y lo guarde en un lugar seguro. También le aconsejaron buscar asesoramiento financiero y legal antes de reclamar el premio. Por último, le indicaron que debe llamar a la Línea Directa para Jugadores de la Lotería de Illinois al 1-800-252-1775 para pactar una cita privada y así poder reclamar el premio.

A partir del 5 de abril de 2025, cada boleto de Mega Millions costará $5. (Foto: Frederic J. Brown / AFP)

Por otro lado, te comento que quien ganó 349 millones de dólares se convirtió en la cuarta persona de la Lotería de Illinois, en casi cuatro años, que se quedó con el premio mayor, lo que ha elevado el total estatal a 16 desde que el Mega Millions empezó en 2002.