Los Emiratos Árabes Unidos están levantando en el desierto de Liwa la mayor reserva estratégica de agua desalinizada del planeta, con más de 20.000 millones de litros almacenados bajo tierra para garantizar agua potable aun en situaciones extremas. Este megaproyecto se sostiene gracias a un modelo económico donde los ingresos del petróleo financian infraestructuras hídricas que convierten la seguridad del agua en una cuestión de supervivencia nacional.​

Un oasis subterráneo en pleno desierto

En el desierto de Liwa, a unos 160 kilómetros de la costa, Abu Dabi ha creado un gigantesco “banco” de agua dulce inyectando agua desalinizada en un acuífero profundo. La reserva, conocida como Liwa Strategic Water Reserve, almacena del orden de 26.000 millones de litros (unos 5.600 millones de galones) de agua potable en más de 300 pozos que llegan hasta 80 metros bajo la superficie .​

Este volumen permite suministrar alrededor de 100 millones de litros de agua al día en caso de emergencia, cubriendo durante semanas las necesidades básicas de la población de Abu Dabi. El proyecto, que empezó a planificarse en 2002, supuso una inversión cercana a 435 millones de dólares y se ha convertido en referencia mundial en almacenamiento estratégico de agua desalinizada.​

¿Cómo funciona la reserva estratégica?

El sistema se basa en una tecnología de almacenamiento en acuíferos (aquifer storage and recovery), que inyecta agua desalinizada de alta calidad en formaciones subterráneas y la extrae de nuevo cuando es necesaria. El agua procede de plantas de desalinización costeras, se transporta por tuberías de gran diámetro a través del desierto y se infiltra en el subsuelo mediante tuberías perforadas y gravedad, sin bombeo adicional.​

Más de 300 pozos de recarga y recuperación, junto con una red de pozos de observación, permiten monitorizar la calidad, el nivel y el comportamiento del agua almacenada a largo plazo. Estudios de modelización hidrogeológica han optimizado los caudales de inyección y extracción para mantener estándares de agua potable desde el primer momento de la recuperación.​

Desalinización: el agua como nueva “moneda”

En uno de los lugares más áridos del mundo, con lluvias medias anuales por debajo de los 100 milímetros, la desalinización es la columna vertebral del suministro de agua de los EAU. El país figura entre los mayores productores globales de agua desalinizada y depende de ella para una parte sustancial de su agua potable, en línea con una región del Golfo donde hasta el 40% de la desalinización mundial se concentra en apenas unos pocos Estados.​

Este modelo no sería posible sin la energía y los ingresos procedentes del petróleo y el gas, que financian grandes complejos termoeléctricos y de ósmosis inversa como Jebel Ali en Dubái o Taweelah en Abu Dabi, capaces de producir millones de metros cúbicos de agua al día. En la práctica, los EAU están convirtiendo recursos fósiles en seguridad hídrica: venden petróleo al mundo, y con esa renta construyen plantas de desalinización, redes de transporte y reservas estratégicas como Liwa.​

Estrategia oficial: agua y seguridad nacional

La Estrategia de Seguridad Hídrica 2036 de los Emiratos establece objetivos claros: reducir la demanda total de agua un 21%, aumentar el almacenamiento nacional y asegurar el acceso sostenible tanto en condiciones normales como de emergencia. El plan incluye metas de reducción del consumo per cápita, aumento del reúso de agua tratada hasta el 95% y disminución de la huella de carbono asociada a la desalinización.​

En Abu Dabi, la autoridad energética y de agua ha fijado metas para recortar pérdidas en la red, elevar el uso de agua reciclada y desplegar infraestructuras como la reserva de Liwa, reconocida oficialmente como la mayor reserva de agua desalinizada del mundo en un acuífero. La estrategia también apuesta por interconectar redes de agua y electricidad a nivel federal, lo que refuerza la resiliencia ante fallos de plantas o eventos extremos.​

Estas son lecciones para un mundo cada vez más seco

El proyecto de Liwa ofrece un caso práctico de cómo combinar desalinización, almacenamiento en acuíferos y planificación estratégica para proteger a millones de personas frente a sequías, fallos energéticos o crisis climáticas. Países con estrés hídrico severo pueden extraer varias lecciones: diversificar fuentes de agua, invertir en reservas de emergencia y tratar el agua como un activo crítico al nivel de la energía o los alimentos.​

Sin embargo, replicar este modelo exige recursos financieros, marcos regulatorios sólidos y una visión a largo plazo que reconozca que cada litro de agua segura tiene detrás décadas de planificación y miles de millones en inversión. A medida que más regiones del planeta se aproximan a los límites de sus recursos hídricos, el ejemplo emiratí demuestra que la seguridad del agua no es un lujo, sino la base sobre la que se construye cualquier estrategia de desarrollo sostenible.