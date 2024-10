Jugar la lotería en Estados Unidos es una oportunidad de cambiar tu vida con unos cuantos dólares de inversión. Pese a que las probabilidades de éxito son muy remotas y escasas, cada vez son más frecuentes las historias de éxito que suceden dentro del país más poderoso del mundo. Sin embargo, no todo es felicidad para los amantes a los sorteos de Powerball o Mega Millions, ya que existen ciertos estados en los que adquirir algún tipo de boletos es completamente ilegal. ¿Cuál es la razón de esta prohibición y en qué estados en concreto se aplican las restricciones?

Debes tener en cuenta que cada estado se reserva el derecho de restringir ciertos rubros de negocios, sea la venta de alcohol o juegos de lotería. En esa línea, algunas jurisdicciones estatales de EE. UU. han determinado la restricción total de la compra y venta de boletos de loterías, a pesar de la creciente demanda que tienen este tipo de juegos en toda la región.

Comprar boletos de lotería es completamente ilegal en algunos estados de USA (Foto: Pexels)

NI POWERBALL O MEGA MILLIONS: ¿POR QUÉ EN ALGUNOS ESTADOS DE USA NO PUEDES COMPRAR BOLETOS DE LOTERÍA?

Por si no estás al tanto, los estados que no aceptan la venta de boletos de lotería en sus fronteras son: Alabama, Alaska, Hawái, Nevada y Utah. Debido a ello, miles de residentes de estas ciudades se movilizan los días de sorteos (lunes, miércoles y sábado) hacia otras zonas que no poseen restricciones.

Eso sí, cada estado se reserva el derecho de restricción. Por ejemplo, en Alabama y Utah, una de las razones principales de las restricciones son el impacto que ha tenido este tipo de juegos en las familias de escasos recursos.

Alaska, por otra parte, han decidido prohibir este tipo de negocios debido a los efectos negativos de las loterías en las comunidades rurales.

A pesar de que la compra de boletos está prohibida en estos estados, los miles de jugadores se movilizan los días de sorteo hacia zonas sin restricciones (Foto: Imagen generada con IA / Meta IA)

Por su parte, Hawái ha prohibido la venta de boletos a fin de proteger su turismo local, ya que según su enfoque este tipo de comercios dañaría su industria local.

Finalmente, Nevada prioriza los casinos de Las Vegas como fuente primordial de ingresos, lo cual ha originado la prohibición de venta de boletos al ser vistos como competencias.

¿CÓMO SE JUEGA POWERBALL?

Jugar al Powerball es una actividad emocionante que puede brindarte premios exorbitantes de varias decenas de millones y que resulta entendible una vez que comprendes los pasos necesarios. Por si fuera poco, presenta modalidades que pueden multiplicar significativamente tu premio conseguido.

En caso no lo sepas, el sorteo de esta cadena se realiza tres veces por semana, los lunes, miércoles y sábados, a las 22:59 horas (hora del este, ET). Los jugadores pueden adquirir sus boletos hasta aproximadamente una hora antes de que inicie el sorteo, aunque esta hora puede cambiar ligeramente según el estado en el que estés jugando.

Para participar en el juego, los jugadores necesitan escoger cinco números principales del 1 al 69 y uno adicional, conocido como “Powerball”, que varía del 1 al 26. Los números pueden seleccionarse manualmente o mediante la opción de selección automática, conocida como “Quick Pick”, que permite al sistema generar una combinación aleatoria para el jugador. Así, los números que escojas serán los que compitan en el sorteo.

Powerball es la cadena de loterías más famosa e importante de todo Estados Unidos (Foto: KENA BETANCUR / AFP)

Además, Powerball ofrece una opción extra conocida como Power Play. Por un costo adicional de US$1 por boleto, esta modalidad te permite multiplicar las ganancias en premios que son menores al premio mayor. Por ende, si tu boleto resulta ganador en una categoría que no sea el jackpot, con Power Play tus ganancias pueden aumentar hasta 2, 3, 4, 5 o incluso 10 veces, dependiendo del número que se extraiga en el sorteo especial de Power Play.

Aunque esta opción aumenta el costo del boleto, ofrece la oportunidad de ganar más en premios secundarios.