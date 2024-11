Tras llegar a un acuerdo, una ciudad del sur de California pagará cerca de US$6 millones a un grupo de familias. ¿A quiénes exactamente, por qué y qué cantidad le corresponde a cada una? Las respuestas a estas interrogantes en los siguientes párrafos. Antes te precisamos que la medida se ejecuta, después de que el ayuntamiento de dicho lugar aprobó por unanimidad la solicitud el pasado 14 de noviembre de 2024.

¿QUIÉNES SON LAS FAMILIAS BENEFICIADAS Y POR QUÉ?

Las familias afroestadounidenses y latinas que fueron desplazadas del barrio conocido como Sección 14 de Palm Springs serán beneficiadas con US$5.9 millones. ¿Por qué? Porque en la década de 1950 y 1960, sus viviendas fueron demolidas como parte de un controvertido proyecto de renovación urbana.

Los afectados recordaron cómo sus casas fueron quemadas y derribadas en dicha área antes de recibir la notificación de desalojo.

El dinero a entregarse se hará efectivo a los residentes de un barrio específico (Foto: Freepik)

¿QUÉ CANTIDAD RECIBIRÁ CADA FAMILIA DE LA SECCIÓN 14 DE PALM SPRINGS?

Areva Martin, abogada que representa a más de 300 exresidentes y cientos de descendientes, señaló que aún no se ha determinado la cantidad que recibiría cada familia o individuo como compensación directa.

Se sabe que el dinero se destinará a los residentes de bajos ingresos de dicha ciudad, dando prioridad a los exresidentes de la Sección 14 y sus descendientes.

¿QUÉ INCLUYE EL ACUERDO?

Según Los Angeles Times, el acuerdo incluye puntos importantes como: compensaciones basadas en el valor actual de los bienes perdidos por los antiguos residentes de Section 14 y sus familias, la construcción de un monumento con los nombres de los antiguos residentes y la posibilidad de nombrar un parque en honor a la comunidad, y la creación de un día conmemorativo para honrar las contribuciones de estas personas a la ciudad de Palm Springs.

Junto con el acuerdo, se destinará US$10 millones a un programa de ayuda a quienes compran una vivienda por primera vez, publica Telemundo 52.

El gobierno local ya se había disculpado, pero ahora resarcirá económicamente a los afectados (Foto: Freepik)

LA HISTORIA DEL DESALOJO QUE SUFRIERON LAS FAMILIAS DE LA SECCIÓN 14

La Section 14 estaba ubicada en una reserva de la tribu Agua Caliente Band of Cahuilla Indians, en Palm Springs. En este lugar vivían familias afroamericanas y latinas muy trabajadoras que construyeron una comunidad de casas modestas y pequeños negocios. Todo lo levantaron en terrenos que arrendaban en un lugar poco accesible; sin embargo, un buen día, todo fue destruido, según un informe de The New York Times.

Lo peor es que no fueron avisados de lo que iban a hacer con lo que ellos consideraban su hogar, por lo que sufrieron grandes pérdidas económicas, publica Los Angeles Times.

Se conoce que los desalojos y la destrucción de viviendas comenzaron en 1951, año en el que las autoridades argumentaron que buscaban acabar con zonas que estaban en condiciones insalubres, aunque esto no significa la reasignación de otro espacio para los afectados. Esta medida duró hasta 1965.

Una investigación estatal de 1968 calificó la medida como un “holocausto urbano”, y aunque no hubo responsabilidad penal contra el gobierno local, la disculpa formal llegó en 2021, informa El Tiempo.