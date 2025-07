Si recibes un cheque de estímulo del estado de Illinois en el correo, no te asustes, no es una estafa. El Tesorero del Estado, Michael Frerichs, asegura que estos cheques son parte del programa Enhanced Money Match, destinado a devolver US$5 mil millones en activos no reclamados a sus legítimos propietarios. Descubre los detalles y cómo puedes acceder.

El dinero se otorgará a un total de 600 mil residentes como parte del programa Enhanced Money Match, una iniciativa que busca devolver los bienes no reclamados. Desde cuentas bancarias olvidadas hasta reembolsos pendientes, el dinero perdido por años finalmente.

¿CÓMO SABER SI ME CORRESPONDE EL CHEQUE DE ESTÍMULO DE ILLINOIS?

Lo puedes hacer del programa I-CASH , que permite verificar si tienes bienes no reclamados, como cuentas bancarias abandonadas, seguros sin cobrar y dividendos de acciones. Según ABC Chicago, los cheques individuales pueden ser de aproximadamente US$50, pero algunos residentes podrían recibir más de un cheque o sumas acumuladas.

¿CÓMO ACCEDER AL CHEQUE DE ESTÍMULO DE ILLINOIS 2025?

No tienes que hacer ningún trámite. El Tesorero de Illinois, Michael Frerichs, está enviando cartas informando sobre los bienes no reclamados y el monto correspondiente. Una semana después de recibir la misiva, el cheque te llegará para ser cobrado. "Si ves un cheque del estado de Illinois en el correo, no es una estafa. Solo tienes que abrir el sobre y cobrarlo“, indica el funcionario.

¿CÓMO COBRAR EL CHEQUE DE ESTÍMULO DE ILLINOIS?

A continuación, de esta manera puedes acceder al estímulo económico:

Bancos y cooperativas de crédito: Su propio banco es la mejor opción.

Su propio banco es la mejor opción. Tiendas minoristas: Grandes cadenas como Walmart ofrecen servicios de cambio de cheques.

Grandes cadenas como Walmart ofrecen servicios de cambio de cheques. Cajeros automáticos y aplicaciones móviles: Algunos permiten depositar y retirar efectivo de inmediato.

Puedes cobrar el cheque de la Oficina del Tesoro del estado de Illinois en cajeros automáticos (Foto: STAN HONDA / AFP)

¿CÓMO DESCARTAR QUE EL CHEQUE DE ESTÍMULO DE ILLINOIS SEA UNA ESTAFA?

Consulta la cobertura mediática y verifica la legitimidad del programa con su funcionario estatal.

Para más información, visita el sitio oficial del programa I-CASH o contacta al equipo de propiedad no reclamada al (217) 785-6998 o por correo electrónico a unclaimedproperty@illinoistreasurer.gov.