El avance de la inteligencia artificial en casi todos los ámbitos ha hecho que la competencia sea más agresiva que antes. Uno de los sectores que mayor cabida le ha dado a este tipo de herramientas digitales es el rubro de los videojuegos. Sin embargo, siempre hay excepciones a la regla, y una de las compañías más legendarias del sector Gaming parece estar dejando de lado la incorporación de IAs en su sistema.

Hoy en día, resulta extraño que las grandes empresas líderes de su rubro no utilizan herramientas de inteligencia artificial en su sistema. Mucho más si hablamos del sector Gaming, la cual tiene como principales abanderadas a las compañías PlayStation y series Entertainment en el uso de estos nuevos avances tecnológicos.

Eso sí, las excepciones siempre van a existir, y no hay mejor prueba de ello que la resistencia que está teniendo esta icónica desarrolladora de videojuegos a la hora de implementar herramientas de inteligencia artificial.

NO ES MICROSOFT NI PLAYSTATION: ESTA GIGANTE COMPAÑÍA NO UTILIZA INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA EL DESARROLLO DE SUS VIDEOJUEGOS

Se trata de Nintendo, la compañía creadora de videojuegos legendarios como “Super Mario Bros” y “Donkey Kong”. De hecho, Shigeru Miyamoto , diseñador principal de la compañía, reveló que de momento no hay planes de incorporación de herramientas de inteligencia artificial en su proceso de creación de juegos.

Tal medida parece ir en contra de la tendencia que otras empresas que compiten con Nintendo han adoptado en los últimos años: por ejemplo, la startup de IA Gaxos Ha comenzado a desarrollar plataformas impulsadas por inteligencia artificial que ofrecen rapidez en el desarrollo de videojuegos.

Otro gigante que ha entrado en esta tendencia es PlayStation. De acuerdo al reporte de Insider Gaming, las operaciones de Sony están utilizando diversas herramientas de inteligencia artificial para automatizar el desarrollo de sus próximas entregas, reduciendo costos y optimizando tiempos.

La gigante PlayStation también incursionó en el uso de IAs para desarrollar varios de sus videojuegos (Foto: Pexels)

Pero, ¿ por qué Nintendo ha decidido dejar de lado los soportes tecnológicos que brinda la IA? Recordemos que Microsoft y PlayStation vienen librando una batalla campal por ofrecer a sus con su mi dores los mejores gráficos y las mejores tecnologías en cada uno de sus productos. Con la empresa creadora del Switch sucede todo lo contrario: ofrecen un juego totalmente innovador y una estética que apela más a la nostalgia y el encanto de antaño.

Y parece que su enfoque no ha ido mal en los últimos años. Con éxitos como “Breath of the Wild” y “Super Mario Odyssey”, la compañía parece khaber encontrado el nicho clave del diverso sector Gaming para ofrecer sus productos.

Nintendo es una de las empresas del Gaming más populares del planeta (Foto: Pexels)

¿Seguirá sin implementar Nintendo el uso de IA? De momento parece que sí, pero no olvidemos que la tendencia mundial nos dice que más de la mitad de empresas dedicadas a este rubro ya adoptaron a la inteligencia artificial: según informe de Unity, un aproximado del 62% de los estudios de juegos ya utilizan este tipo de tecnologías.

5 VIDEOJUEGOS QUE HAN SIDO INFLUENCIADOS EN SU DESARROLLO POR IA

Cada vez más títulos aprovechan esta tecnología para ofrecer experiencias únicas a los jugadores. De acuedo a INESDI, algunas de las entregas más icónicas son:

Medal of Honor

En este juego, los enemigos demostraban un alto nivel de inteligencia, no solo parapetándose detrás de coberturas, sino también devolviendo granadas o sacrificándose al lanzarse sobre ellas para proteger a sus compañeros.

Half Life 2

Los insectos en este título, controlados por IA, se lanzaban sobre los oponentes de manera independiente, sin seguir un comportamiento predecible.

Forza Motorsport

Este título de carreras introdujo una IA que se ajustaba al estilo de conducción del jugador, brindando una experiencia diferente en cada carrera.

Black & White

Este innovador juego de estrategia permitió entrenar criaturas que afectaban el curso de la civilización, basando sus decisiones en las interacciones del jugador.

Crysis

Conocido por sus deslumbrantes gráficos, este título también incorporó una IA avanzada donde los adversarios adaptaban su comportamiento a las acciones del jugador.