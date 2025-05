Toda aquella persona que tiene la costumbre de participar en el Mega Millions sabe que ayer, martes 27 de mayo, se realizó un sorteo. Lo llamativo es que, tras el mismo, mucha gente de New York, Estados Unidos, ha ganado premios. Para que te enteres más al respecto, he elaborado esta nota.

Por si te preguntas cuáles fueron los números ganadores de la mencionada fecha, pues fueron el 6, el 28, el 34, el 48, el 62 y la Mega Ball fue 9. Como ya te indiqué los números, sería bueno que revises bien tus boletos, ya que podrías haber ganado algo.

Ten en cuenta que si bien nadie de New York fue ganador de grandes premios en el sorteo de Mega Millions del martes 27 de mayo, sí se vendieron varios boletos ganadores en dicho estado. Por favor, presta bastante atención a lo siguiente.

Los premios de Mega Millions que fueron ganados en New York tras el sorteo del martes 27 de mayo

Según informó The New 96.1, se vendieron 2 boletos ganadores del tercer premio en New York. Esos tickets acertaron cuatro de los cinco primeros números mencionados y la Mega Ball. Como además tenían el Megaplier incorporado, cada uno acabó valiendo $20 mil.

Por otro lado, se vendieron 8 boletos ganadores del cuarto puesto en New York. Esos tickets acertaron cuatro de los cinco primeros números mencionados, pero no la Mega Ball. Como estuvo el Megaplier integrado, cada boleto ganó entre $1000 y $5000.

Hay un total de nueve formas de ganar un premio en Mega Millions, que van desde el premio mayor hasta $10, con cinco multiplicadores asignados aleatoriamente en la compra y aplicables a todos los premios que no sean el premio mayor. (Foto: Kevork Djansezian / Getty Images)

Si creías que eso era todo, pues no, ya que la citada fuente sostuvo que, en New York, se vendieron 24 boletos de Mega Millions ganadores del quinto puesto. Esos tickets acertaron tres de los cinco primeros números más la Mega Ball. Como también contaron con el Megaplier integrado, ganaron entre $400 y $2000.

Ahora que ya sabes cuáles fueron los premios ganados en New York a raíz del sorteo de ayer, te comento que para el sorteo del viernes 30 de mayo hay un gran premio estimado de 189 millones de dólares, con la opción en efectivo de 82.7 millones de dólares. ¿Te animas a participar en el juego de lotería?

Mega Millions es el único juego con grandes botes donde los premios secundarios pueden superar los $2 millones. (Foto: Justin Sullivan / Getty Images)

¿Cuánto cuestan los boletos del Mega Millions?

El 5 de abril de 2025 empezó una nueva era del Mega Millions. A partir de esa fecha, cada boleto del juego pasó a costar $5. Dicho aumento (antes costaba $2), según la página web de la lotería, vino con “mejores probabilidades de ganar el premio mayor y premios mejorados en todas las categorías gracias al multiplicador incluido (2X, 3X, 4X, 5X y 10X)”.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!