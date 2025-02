En un giro inesperado y angustiante, la familia de Tilso Gómez, un venezolano detenido en la frontera sur de Estados Unidos, enfrenta una pesadilla de incertidumbre y desesperación. Su hermana, Eucaris Gómez, rompió el silencio en una entrevista con Telemundo, rechazando las acusaciones que vinculan a su hermano con el temido grupo criminal Tren de Aragua.

“Mi hermano no pertenece a ningún Tren de Aragua, él no tiene antecedentes penales en Venezuela, es un muchacho trabajador”, afirmó con voz firme. Tilso, mecánico de oficio y padre de siete hijos, cruzó la frontera en abril de 2024 con la esperanza de un futuro mejor. Pero su sueño se convirtió en una pesadilla cuando las autoridades migratorias lo detuvieron.

Después de tres audiencias judiciales, recibió una orden de deportación, pero en lugar de ser enviado a Venezuela, fue trasladado a la base militar de Guantánamo, una decisión que ha dejado a su familia en estado de shock. Al menos dos docenas de extranjeros han sido enviados a ese territorio, acusados de tener vínculos con el crimen organizado bajo la administración de Donald Trump.

“Él está limpio, no es un delincuente, es un padre trabajador. No entendemos por qué lo enviaron a Guantánamo y no a Venezuela”, lamentó Gómez en la entrevista con la cadena de noticias. Asimismo, indicó que están desesperados y sin información clara sobre su situación.

ICE está realizando redadas en cada rincón de los Estados Unidos (Foto: ICE)

ORGANIZACIONES DE DERECHOS HUMANOS ALZARON SU VOZ

Mientras tanto, diversas organizaciones de derechos humanos han alzado la voz ante lo que consideran una violación flagrante de los derechos de los detenidos. La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) denunció la falta de transparencia en el proceso y exigió acceso legal inmediato para los afectados.

“Enviar inmigrantes desde Estados Unidos a Guantánamo y mantenerlos incomunicados, sin acceso a un abogado ni al mundo exterior, abre un nuevo y vergonzoso capítulo en la historia de esta notoria prisión”, advirtió la organización.

Agentes de ICE se están encargando de detener a inmigrantes indocumentados en Estados Unidos (Foto: ICE)

LA PESADILLA NO TIENE CUANDO ACABAR

Para la familia Gómez, cada día sin información es un tormento. La ausencia de respuestas por parte de las autoridades solo alimenta la desesperación y la impotencia. Eucaris Gómez insiste en que su hermano es inocente y clama por respuestas: “Estamos acá, sin dormir, esperando noticias de él”.

El caso de Tilso es solo una muestra de una política migratoria cada vez más severa y controversial. La administración Trump ha reforzado su postura contra la inmigración, justificando detenciones y deportaciones en nombre de la seguridad nacional. No obstante, los críticos argumentan que estas medidas están afectando a personas inocentes y separando familias sin justificación clara.

SOBRE EL AUTOR Enzo Mori Periodista con experiencia en redacción y creación de contenido digital. Soy licenciado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Trabajé en medios de comunicación y agencias de marketing. Experiencia también como fotógrafo en campos deportivos.