La situación hoy en día en Estados Unidos para los inmigrantes, en especial para los indocumentados, es muy complicada por las medidas migratorias de Donald Trump. Pero no solo por eso, cada cuanto también la comunidad hispanohablante vive un nuevo caso de discriminación. Y el más reciente se vivió en Pensilvania.

Esto luego de que un chofer de un autobús escolar en el condado de Juniata, un centro rural de Pensilvania, colocara un cartel que prohibía a los estudiantes a hablar español dentro del vehículo, una acción que confirmaron los funcionarios del Distrito Escolar del Condado de Juniata y de la empresa de transporte Rohrer Bus, según EFE.

El incidente discriminatorio circuló en redes sociales a través de un video en el que se notaba de manera clara el cartel escrito a mano y colocado en la parte frontal del autobús. “Por respeto a los estudiantes que solo hablan inglés. “¡No se permitirá hablar español en este autobús!”, comunicó la agencia de noticias.

El chofer fue suspendido por este acto y generó una gran reacción por parte de las organizaciones de derechos civiles que velan por el derecho a la diversidad cultural y respeto por las minorías en el sistema educativo de Estados Unidos.

Además, ha puesto en evidencia la necesidad de seguir instruyendo al personal educativo y de empresas vinculadas al sector educación sobre programas de sensibilización que promuevan el respeto a la diversidad lingüística y cultural en estos entornos.

El cartel que el chófer colocó decía: “No se permitirá hablar español en este autobús”. (X/@Petr70G)

LA RESPUESTA DE LAS AUTORIDADES

David Schrantz, vicepresidente de Rohrer Bus, aclaró a los medios locales que la compañía no autorizó ni aprobó el mensaje mostrado en el cartel. Además, confirmó que el conductor involucrado, cuyo nombre no ha sido revelado, ha sido suspendido mientras se lleva a cabo una investigación interna. En este momento, el conductor no está realizando el servicio de transporte escolar, según lo informado por la empresa.

Por su parte, la superintendente del distrito escolar, Christie L. Holderman, calificó el mensaje como “inapropiado” a través de un comunicado dirigido a las familias de la comunidad. Holderman resaltó que las acciones del contratista no reflejan los principios ni los valores del Distrito Escolar del Condado de Juniata, de acuerdo con EFE.

SITUACIÓN DEMOGRÁFICA EN EL CONDADO DE JUNIATA

Según los datos proporcionados por el Centro Nacional de Estadísticas Educativas y citados por EFE, el condado de Juniata cuenta con una población de 23,049 habitantes. El 93 % de la población se identifica como blanca, mientras que el 4 % se considera hispana o latina. Además, alrededor del 91 % de los niños en edad escolar en esta área tienen como lengua principal el inglés en su hogar.

Aunque es una minoría, esta diversidad lingüística refleja una tendencia creciente en varias zonas rurales de Estados Unidos, donde la expansión de comunidades hispanohablantes está dando lugar a nuevos desafíos y oportunidades en el sector educativo.