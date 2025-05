Confieso que cuando uno piensa en el camino que siguen los niños para ir a la escuela, lo último que quiere imaginar es una acera bordeada por autos que pasan a toda velocidad. Pero en algunos vecindarios de Florida, esa era precisamente la realidad. Hablamos de un tramo específico de la 9B, una vía peligrosa para peatones, especialmente si esos peatones son niños pequeños con mochilas más grandes que ellos.

Por eso, la noticia que quiero contarte hoy me emociona. El gobernador Ron DeSantis acaba de firmar un proyecto de ley que cambia las reglas del juego para muchas familias en el condado de St. Johns. A partir de este otoño, los estudiantes de Liberty Pines Academy en el vecindario de St. Johns Forest podrán contar con transporte escolar en autobús. ¿La razón? Finalmente se reconoció que caminar por esa zona representa un riesgo real.

UNA LUCHA QUE EMPEZÓ DESDE EL PRIMER DÍA

La impulsora de esta ley es la representante estatal Kim Kendall, y cuando ella dice que este fue su proyecto prioritario, lo dice en serio. Apenas se abrió el periodo para presentar proyectos legislativos, ella fue la primera en levantar la mano y decir: “esto tiene que cambiar”. Su objetivo era claro: proteger a los niños y asegurarse de que no tuvieran que caminar otro año más en condiciones inseguras.

En palabras de Kendall, “nunca imaginamos que construir una acera y abrir un sendero peatonal terminaría exponiendo a los niños al peligro”. El camino de dos millas parecía una solución, pero terminó convirtiéndose en una trampa peligrosa.

¿POR QUÉ ESA ZONA ES RIESGOSA?

Cuando te digo que esta zona era riesgosa, no es una exageración. En los últimos dos años y medio, medios locales como First Coast News documentaron incidentes graves en la 9B y St. Johns Parkway: autos volcados sobre la acera, camiones estrellados y un tráfico que no perdona errores. No es una exageración pensar que cualquier despiste podría acabar en tragedia.

Además, no había barandillas, guardias de cruce ni ninguna medida de seguridad que protegiera a los niños. De hecho, Kendall llevó fotos de autos volcados directamente a los legisladores para dejarles claro que esto no podía seguir así.

LA EXCEPCIÓN QUE HACE LA DIFERENCIA

Hasta ahora, la ley estatal en Florida solo exigía transporte escolar para los estudiantes que viven a más de dos millas de su escuela. Esto dejaba fuera a la mitad del vecindario de St. Johns Forest, aunque sus aceras fueran peligrosas. Sí existían excepciones, pero la acera junto a la 9B no calificaba... hasta ahora.

El proyecto de ley, conocido como HB 85, cambia eso al incluir vías de acceso limitado como la 9B dentro de las condiciones consideradas peligrosas. Y eso significa que, desde este otoño, todas las familias de St. Johns Forest tendrán acceso a autobuses escolares. Un cambio que, créeme, puede salvar vidas.

El nuevo superintendente de las escuelas del condado de St. Johns, Dr. Brennan Asplen, ya confirmó que está revisando la ley para ver cómo afectará al distrito. Según él, cada año hacen un análisis para determinar qué zonas necesitan transporte adicional, y este año, la mencionada zona será prioridad.

Es más, aunque la ley entra en vigor oficialmente el 1 de julio, ya se están tomando medidas para asegurarse de que todo esté listo para el inicio del ciclo escolar.

