Un nuevo fallecimiento bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha reavivado las preocupaciones sobre las condiciones médicas en los centros de detención migratoria en Estados Unidos. El fallecido es Isidro Pérez, ciudadano cubano de 75 años, que murió el pasado 26 de junio tras sufrir una emergencia médica mientras permanecía bajo custodia en la Unidad de Alojamiento Médico del Centro de Procesamiento de Servicios Krome, ubicado en Miami, Florida.

Pérez había ingresado a los Estados Unidos con un parole en Houston el 1 de abril de 1966, hace 59 años. El 10 de febrero de 1981 y el 25 de enero de 1984 fue condenado por posesión de una sustancia controlada en el Tribunal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, según lo que publica ICE.

¿POR QUÉ INMIGRANTE CUBANO FALLECIÓ BAJO LA CUSTODIA DE ICE?

Según un comunicado de ICE, Isidro Pérez fue declarado muerto a las 8:42 de la noche por los médicos del Hospital HCA Kendall Florida. La agencia indicó que la causa exacta del fallecimiento está siendo investigada por las autoridades correspondientes.

Pérez informó al personal médico de ICE que experimentaba un fuerte dolor en el pecho. De inmediato, se activó el protocolo de emergencia.

“El equipo de rescate de Miami-Dade llegó al centro e inició intervenciones de soporte vital, incluyendo descarga con desfibrilador externo automático y reanimación cardiopulmonar”, detalló la agencia federal.

Luego de responder a los métodos de reanimación, el hombre fue trasladado al hospital, donde perdió la vida horas después.

María Adánez, ex pareja de Isidro Pérez, afirma que “no podía ni hablar, se ahogaba, y me decía que estaba durmiendo en el piso, con mucho frío”. “No te lo puedo describir porque todavía me parece un sueño, una pesadilla”, añadió a Telemundo.

ICE defiende atención

ICE informó que notificó al Consulado de Cuba y a las agencias correspondientes sobre el fallecimiento. En un comunicado oficial, la agencia defendió la atención proporcionada: “Todas las personas bajo custodia de ICE reciben atención médica integral desde el momento de su llegada a un centro de detención. En ningún momento se niega la atención de emergencia”. Días, antes, los inmigrantes detenidos en Krome formaron un mensaje SOS desde el patio, que fue captado por un drone.

Personas en vigilia por los inmigrantes detenidos y fallecidos en el centro Krome, en Miami (Foto: AFP)

¿POR QUÉ FUE DETENIDO EL CUBANO ISIDRO PÉREZ?

De acuerdo con ICE, Pérez fue arrestado el 5 de junio durante una operación policial en Key Largo (Cayo Largo), Florida. En ese momento fue acusado de inadmisibilidad conforme a la Ley de Inmigración y Nacionalidad.

Al día siguiente fue ingresado en Krome, donde fue diagnosticado con varios problemas de salud. El 17 de junio, fue hospitalizado por una angina inestable con cambios en su electrocardiograma y dado de alta el 25 de junio, apenas un día antes de su fallecimiento.

Según la familia, el objetivo era deportarlo a Cuba. “Por eso yo creo que le dio el infarto, porque él no conoce a nadie allá, de donde nosotros somos. Él nunca arregló sus papeles. Yo se lo decía, pero no lo hizo y fue lo que más le afectó”, dijo María Adánez.

“Mi hermano se merecía una oportunidad. Estaba aquí desde niño,” dijo su hermana Mayra Pérez.

Dos agentes ICE llevando a un detenido luego de un operativo. (Foto: Flickr ICE)

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!