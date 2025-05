Desde hoy, miércoles 7 de mayo, un nuevo requisito de seguridad marca un antes y un después en los viajes domésticos dentro de Estados Unidos y sus territorios: la implementación del REAL ID. Esta medida, pospuesta durante años, ya es una realidad que afecta directamente a quienes viajen desde o hacia Puerto Rico, así como a los demás territorios estadounidenses como Guam, Islas Marianas del Norte, Samoa Americana e Islas Vírgenes.

La exigencia parte de una normativa federal impulsada tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, cuando el Congreso de EE. UU. aprobó la Ley REAL ID en 2005 para reforzar los estándares de seguridad en documentos de identidad. A partir de hoy, si no tienes una identificación que cumpla con estos estándares, podrías enfrentarte a demoras en el aeropuerto o incluso ver rechazada tu entrada a un vuelo.

¿CÓMO OBTENER LA REAL ID EN PUERTO RICO?

En Puerto Rico, este proceso se gestiona a través del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) en las oficinas CESCO. Para obtener tu REAL ID, necesitas presentar varios documentos clave: certificado de nacimiento o pasaporte, tarjeta de Seguro Social (no laminada), evidencia de tu dirección actual (como un recibo de servicios) y un certificado médico reciente. El costo varía entre US$19 y US$55, según tu caso particular.

Aunque la fecha clave ya llegó, eso no significa que no puedas tramitar tu REAL ID después del 7 de mayo. La diferencia es que, desde ahora, si no cuentas con una identificación aceptada, podrías ser desviado a filas especiales, sometido a más preguntas o inspecciones adicionales.

Como explicó la directora federal de seguridad de la TSA para Puerto Rico e Islas Vírgenes, Mariely Loperena Moure, la prioridad es hacer cumplir la normativa de manera eficiente, especialmente con la temporada alta de viajes a la vuelta de la esquina.

¿CÓMO ES LA IDENTIFICACIÓN REAL ID?

La REAL ID se distingue visualmente por una estrella en la esquina superior derecha. Este pequeño símbolo representa un gran paso en los esfuerzos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) por combatir el fraude y la falsificación de documentos. Más allá de su diseño, simboliza una capa extra de confianza y control en los procesos de seguridad del país.

Para quienes aún no cuentan con la REAL ID, la secretaria del DHS, Kristi Noem, ha dejado claro que el objetivo es implementar esta transición con la mayor fluidez posible. Se permitirá abordar los vuelos, pero los viajeros sin la identificación adecuada podrían ser sometidos a controles adicionales. El mensaje es firme: esta ley se va a hacer cumplir, y cuanto antes te adaptes, más tranquilo y rápido será tu viaje.

LA BUENA NOTICIA ES QUE HAY SOLUCIONES

La REAL ID no es la única forma de identificación aceptada: también se puede viajar con un pasaporte, una Licencia Mejorada (Enhanced ID), o credenciales de programas como Global Entry, TSA PreCheck y SENTRI, entre otros.

Sin embargo, la recomendación de las autoridades es clara: si aún no lo haces, tramita tu REAL ID cuanto antes. Evita sorpresas en el aeropuerto y agenda tu cita en CESCO para obtener esta identificación. Porque aunque esta medida ya está vigente, aún estás a tiempo de tomar acción.

