MetroCard, la popular tarjeta para viajar en el metro de Nueva York, dejará de venderse después de más de tres décadas porque será reemplazada en su totalidad por OMNY o “One Metro New York”.

El metro de Nueva York, inaugurado en 1904, transporta aproximadamente 3,6 millones de pasajeros a diario en sus 1,000 kilómetros de vías. Se trata del sistema de metro más grande y concurrido de Estados Unidos, por lo que es importante saber los detalles sobre este nuevo cambio, que se debe al cambio del comportamiento de los usuarios, que prefieren pagar sin contacto en lugar de recargar tarjetas Metrocard.

Los usuarios ahora prefieren el pago por contacto en lugar de la MetroCard (Foto: AFP) ×

¿QUÉ ES OMNY Y CÓMO FUNCIONA?

OMNY es el sistema de pago sin contacto “tap and go” del sistema de transporte metropolitano de Nueva York, que dejará de lado -de manera gradual- el sistema de banda magnética, con tres décadas de antigüedad.

La Autoridad de Transporte Metropolitano (MTA) lo lanzó por primera vez en 2019 y, desde el 31 de diciembre de 2025, reemplazará a la MetroCard en Nueva York.

La agencia estima que la eliminación de la venta de MetroCard ahorrará al menos US$20 millones anuales en costos de producción y distribución.

En la página de OMNY se explica que los usuarios podrán viajar en autobuses y trenes usando:

Tarjeta de crédito sin contacto.

Tarjeta de débito sin contacto.

Billetera digital en el smartphone como Google Pay o Apple Pay.

Dispositivo portátil como un smartwatch.

Tarjeta OMNY para pagar sin contacto.

Solo necesitarás acercar tu tarjeta o dispositivo para hacer tu pago a través del sistema OMNY (Foto: Autoridad Metropolitana del Transporte NYC/ Imagen referencial no válida legalmente, solo usada con fines educativos) ×

¿Qué es una tarjeta sin contacto?

Las tarjetas sin contacto son aquellas que permiten realizar pagos sin necesidad de deslizar o insertar la tarjeta en un terminal de pago. Solo se acercan a un lector, usando tecnología como NFC, para realizar la transacción. Si tienes una tarjeta de crédito o débito sin contacto, simplemente tócala en el lector OMNY.

¿CON QUÉ TARJETAS SIN CONTACTO PUEDO USAR OMNY?

De acuerdo con la información compartida por la página oficial de OMNY, su sistema acepta:

Tarjetas de crédito : Visa, Mastercard, American Express, Discover, UnionPay y JCB.

: Visa, Mastercard, American Express, Discover, UnionPay y JCB. Tarjetas de débito : Visa, Mastercard, American Express, Discover y JCB.

: Visa, Mastercard, American Express, Discover y JCB. Tarjetas prepago recargables: Visa, Mastercard, American Express, Discover, UnionPay y JCB.

NOTA: OMNY no acepta pagos de tarjetas de débito con PIN restringido y no admite el uso de tarjetas prepago no recargables ni de tarjetas de regalo.

¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS DE OMNY?

Más flexible : Puedes usar una variedad de métodos de pago sin contacto.

: Puedes usar una variedad de métodos de pago sin contacto. Sin necesidad de cargar por adelantado : No necesitas comprar una tarjeta de viaje por adelantado.

: No necesitas comprar una tarjeta de viaje por adelantado. Posibilidad de tarifa reducida : Las personas mayores de 65 años o personas con discapacidades, pueden obtener un descuento del 50% en sus viajes.

: Las personas mayores de 65 años o personas con discapacidades, pueden obtener un descuento del 50% en sus viajes. Gestión de cuenta : Puedes crear una cuenta OMNY en OMNY.info para consultar tu saldo, historial de viajes y más.

: Puedes crear una cuenta OMNY en OMNY.info para consultar tu saldo, historial de viajes y más. Viajes gratis: Los estudiantes de escuelas públicas de Nueva York, que cumplan con los requisitos, recibirán tarjetas OMNY con cuatro viajes gratuitos por día.

¿DÓNDE COMUNICARSE?

Si tienes alguna pregunta o problema, puedes contactar al servicio de atención al cliente de OMNY al 877-789-6669.

¡No te pierdas los temas de interés en Estados Unidos! Únete a nuestro canal de WhatsApp aquí