Miles de residentes de Alaska están a la espera del próximo pago de $1,702 del programa de Dividendo del Fondo Permanente (PFD), una iniciativa que ha brindado apoyo financiero a la comunidad desde 1980. Con el objetivo de estimular la economía local y asistir a los residentes frente a los desafíos financieros actuales, este pago se ha convertido en un apoyo vital.

Actualmente, aproximadamente 600.000 residentes son elegibles para este beneficio social, y si te preguntas si calificas o cuándo recibirás tu pago, específicamente si eres un adulto mayor, aquí te ofrecemos una guía completa con toda la información clave para el 2025.

Existen diversos criterios para ser elegible para el PFD, pero los dos más importantes son los siguientes: Debe haber residido en Alaska durante todo el año 2024 y tener la intención de permanecer como residente indefinidamente. | Crédito: alaskawatchman.com

Requisitos y Calendario de Pagos del PFD 2025

¿Cuáles son los requisitos para recibir el pago de $1,702 del PFD?

Para calificar para el dividendo, debes cumplir con varios criterios estrictos. Es fundamental que hayas residido en Alaska durante todo el año 2024 (el “año de calificación”) y que no hayas reclamado residencia en otro estado o país durante ese período. Además, no debes tener condenas por delitos graves en tu historial legal. Hay una limitación de ausencia: no puedes haber estado fuera de Alaska por más de 180 días en el año de calificación, salvo excepciones específicas. La División del PFD verifica todos estos datos rigurosamente.

¿Cuándo se realizarán los pagos del dividendo de 2025?

El calendario de pagos del PFD 2025 se divide en varias fechas clave, dependiendo del estado de tu solicitud. Si tu solicitud de 2024 o años anteriores está marcada como “Elegible-No Pagada” para el 13 de agosto de 2025, recibirás tu pago el 21 de agosto. Las solicitudes que sigan en ese estado para el 3 de septiembre se pagarán el 11 de septiembre. El primer pago masivo para las solicitudes de 2025, que incluye a quienes aplicaron en línea con depósito directo válido, se distribuirá el 2 de octubre si la solicitud está elegible para el 18 de septiembre. Las solicitudes que sigan en ese estado para el 13 de octubre se pagarán el 23 de octubre.

¿Cómo puedo verificar el estado de mi solicitud del PFD?

Es crucial mantener tu información actualizada para asegurar que recibas tu pago a tiempo. Para verificar el estado de tu solicitud, puedes ingresar a la plataforma en línea “myPFD”. Si necesitas actualizar tu dirección, puedes hacerlo directamente en el portal si firmaste electrónicamente tu solicitud. Si tu solicitud es en papel, deberás completar un formulario de cambio de dirección y enviarlo a una de las oficinas. Ten en cuenta que el Servicio Postal de EE. UU. nunca reenvía los cheques del PFD, por lo que una dirección correcta es vital.

Los residentes de Alaska presentaron sus solicitudes de dividendos del Fondo Permanente en el centro de Anchorage en marzo de 2016. | Crédito: Rachel Waldholz / Alaska Public Media

¿Qué sucede si mi solicitud de dividendo es seleccionada para revisión?

Si tu solicitud es seleccionada para revisión, la División del PFD busca verificar tu residencia y otras actividades para asegurar que cumples con todos los criterios. Durante este proceso, se te contactará si se necesita información adicional. Si la solicitud es aprobada antes de una distribución masiva, recibirás tu pago en la fecha principal. De lo contrario, tu pago se procesará en una de las distribuciones mensuales posteriores. Si tu solicitud es denegada, tienes un plazo de 30 días para apelar, aunque se puede presentar una apelación tardía si se justifica la demora.

¿Cómo se calcula el monto del dividendo y cuándo se paga?

El monto del dividendo del Fondo Permanente es determinado anualmente y depende de las ganancias disponibles del fondo, divididas por el número de solicitantes elegibles. Para las aplicaciones a tiempo, los depósitos directos generalmente comienzan a principios de octubre. Los pagos restantes se procesan en distribuciones mensuales. Si tu pago no llega, es importante verificar todas tus cuentas bancarias y contactar a tu banco. En caso de que el cheque se pierda o venza, debes comunicarte directamente con la División del PFD para solicitar un nuevo pago.