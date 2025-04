El Mega Millions es muy popular en Estados Unidos. Realmente, muchas personas se animan a probar suerte ahí. Te comento todo esto porque el último martes 22 de abril se realizó un sorteo del mencionado juego de lotería y, a raíz del mismo, una persona de dicho país acabó ganando 20 mil dólares. Si sigues leyendo esta nota podrás conocer en qué estado de EE.UU. compró su boleto ganador.

Ten en cuenta que no te he indicado el nombre de la afortunada persona porque no se ha revelado. De momento, ese dato no se conoce. Lo que sí se sabe es lo otro que ya te prometí y que leerás en las siguientes líneas, pero antes, debo mencionarte cuáles fueron los números ganadores de la fecha indicada. ¡Las cosas como son!

Eso lo hago porque tal vez participaste en dicho sorteo del Mega Millions. Recuerda que es muy importante revisar bien los boletos. Uno nunca sabe cuándo puede ganar. Sin más que decir al respecto, los números ganadores de ese día fueron 25, 39, 49, 52, 65 y la Mega Ball fue 22.

Ahora, sobre el tema de dónde se adquirió el boleto ganador de 20 mil dólares que te comenté desde el principio, pues te indico que, de acuerdo a The New 96.1, una estación de radio comercial en Buffalo, dicho ticket se compró en New York. Sí, en el popular ‘Estado Imperial’.

El motivo por el que vale $20 mil

El medio en cuestión también informó que el boleto de la persona acabó acertando cuatro de los cinco primeros números indicados arriba, además de la Mega Ball, razón por la cual valía $10 mil dólares; sin embargo, el multiplicador incorporado del ticket hizo que finalmente valiera $20 mil. Sin duda, ¡qué suerte!