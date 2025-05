Perder un empleo o ver reducidas las horas laborales puede sentirse como un golpe inesperado. Pero si estás en California, te contamos que existe una red de apoyo que podría ayudarte a mantenerte a flote mientras buscas una nueva oportunidad: los beneficios por desempleo que ofrece el Departamento de Desarrollo del Empleo de California (EDD, por sus siglas en inglés).

Estos beneficios están diseñados para ofrecer un alivio económico temporal a quienes se encuentran sin empleo y están comprometidos a buscar uno nuevo. No se trata solo de dinero: es una herramienta para ganar tiempo, seguridad y claridad en un momento de incertidumbre. Pero para acceder a esta ayuda, es fundamental cumplir ciertos requisitos que garantizan que el apoyo llegue a quienes realmente lo necesitan.

El Departamento de Desarrollo del Empleo de California otorga el beneficio económico por desempleo (Foto: AP) ×

REQUISITOS PARA RECIBIR ESTE ALIVIO ECONÓMICO EN CALIFORNIA

Primero, debes haber perdido tu empleo sin que haya sido por tu culpa. Es decir, si fuiste despedido por reducción de personal o circunstancias ajenas a tu desempeño, estás dentro. También es importante haber trabajado en California durante parte del año anterior y haber ganado un ingreso mínimo determinado por el EDD. Además, debes estar listo para trabajar de inmediato y demostrar que estás activamente buscando empleo.

Solicitar esta ayuda es más fácil de lo que parece, y puedes hacerlo de tres formas. La manera más rápida y eficiente es en línea, a través del sistema UI Online en el portal oficial del EDD. Si prefieres hablar con alguien, puedes llamar al 1.800-300-5616 de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. Y si eres más tradicional, también puedes imprimir el formulario y enviarlo por correo o fax, aunque este método puede demorar más tiempo.

Se tienen tres distintas maneras para presentar una solicitud al beneficio de desempleo de California (Foto: AFP) ×

DOCUMENTOS QUE DEBES TENER EN TU PODER

Antes de enviar tu solicitud, asegúrate de tener ciertos documentos listos: tu nombre completo, dirección, número de Seguro Social, historial laboral de los últimos 18 meses (incluyendo fechas, salarios y empleadores), razones por las que dejaste cada empleo, y si no eres ciudadano estadounidense, tu prueba de autorización para trabajar.

Una vez enviada tu solicitud, recibirás una carta de confirmación. Si todo está en orden, comenzarás a recibir los pagos semanales que pueden variar entre US$40 y US$450, dependiendo de tus ingresos pasados. Los pagos se depositan en una tarjeta de débito EDD Bank of America o en tu cuenta bancaria, según prefieras.

Eso sí, no basta con solicitar una vez. Cada dos semanas deberás certificar que sigues cumpliendo con los requisitos para seguir recibiendo el apoyo. Este paso es clave para evitar interrupciones en el beneficio, así que márcalo bien en tu calendario. Y si tienes dudas en cualquier momento, no estás solo. Puedes acudir a un America’s Job Center of California, donde profesionales te orientarán sin costo.