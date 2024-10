¿Alguna vez has visto a un auxiliar de vuelo en viajando uniformado en otra aerolínea? Tal vez sea una situación que te puede llamar la atención e, incluso, confundir, pero en realidad ocurre más de lo que te puedas imaginar. Conoce qué hay detrás de esa práctica.

En Estados Unidos hay más 397 aerolíneas nacionales, siendo los estados de California, Nueva York y Florida con más empresas, las cuales tiene un acuerdo interesante para movilizar a su tripulación.

¿POR QUÉ LOS AUXILIARES DE VUELO A VECES VIAJAN EN OTRAS AEROLÍNEAS?

El portal Pyok absolvió la pregunta de un pasajero que durante un vuelo de United Airlines, de Los Ángeles a Las Vegas, notó que un asistente de vuelo de Delta Air Lines con uniforme completo viajaba como pasajero en el mismo vuelo. ¿A qué se debe?

Se trata de una práctica común en la industria aérea conocida como “Deadhead”, que hace referencia a un miembro de la tripulación que está viajando en el avión, pero no está trabajando en ese vuelo. Esto permite a los pilotos y asistentes de vuelo, especialmente en los Estados Unidos, a desplazarse desde su ciudad natal hasta la base desde la que generalmente vuela.

Las aerolíneas tienen convenios para el traslado de su personal, pero ponen ciertas condiciones (Foto: AFP)

Esto se debe a que muchos trabajadores no pueden vivir en su ciudad base, dado que muchas veces son grandes centros urbanos, como Nueva York, Los Ángeles y Miami. Por ello, son trasladados desde la ciudad de su residencia hacia su base de trabajo, a través de viajes concesionarios, conocidos como billetes sin ingresos o “sin revoluciones”.

Los espacios no comerciales se ofrecen en función de la disponibilidad de plazas, pero si no hay plazas en un vuelo, la tripulación debe anotarse en una lista de espera para el siguiente vuelo disponible. Las aerolíneas estadounidenses saben lo mucho que su personal depende de los vuelos no comerciales, especialmente para ir y volver del trabajo, por lo que tienen acuerdos de viaje recíprocos entre ellas.

El personal de las aerolíneas, como las azafatas, puede viajar en los vuelos de otras compañías (Foto: AFP)

REGLAS CUANDO UN TRIPULANTE DE VUELO VIAJA UNIFORMADO EN OTRA AEROLÍNEA

Hay aerolíneas que ponen sus propias reglas cuando los pilotos y los auxiliares de vuelo de otra compañía viajan en su avión. Entre estas destacan, quitar las alas y credenciales con su nombre para evitar que los identifiquen erróneamente como miembros de la tripulación en activo, otras les piden que no duerman o que incluso se pongan los auriculares cuando viajan hacia y desde el trabajo.