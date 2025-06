La última vez que Margarita Hernández vio a su esposo, Abel, fue como cualquier otra mañana. Le preparó su comida con cariño: tortillas calientes, un cuernito, un aguacate maduro y un poco de carne, sus favoritos. Era una rutina casi sagrada, una muestra diaria de amor en forma de lonchera. Pero ese día Abel no alcanzó a probar ni un bocado. ¿El motivo? Fue arrestado por agentes federales de inmigración justo al salir de su casa, sin más advertencia que la llamada telefónica que logró hacerle a su esposa: “Ma, no vengas… estas gentes ya me agarraron”.

Con más de dos décadas trabajando como jardinero en California, Abel era un hombre de rutinas humildes y risas contagiosas. Pero la mañana de su detención marcó un antes y un después para su familia: su esposa, su hijo, y sus siete hijas, quienes no solo perdieron al sostén económico del hogar, sino también a su centro emocional.

Cuatro de sus hijas corrieron desesperadas al ver cómo lo subían a una patrulla de ICE. Rebeca, una de ellas, se acercó tanto como pudo solo para que los agentes le ordenaran retirarse y la empujaran como si fuera una amenaza, no una hija que solo quería ver a su padre.

Los agentes de ICE están realizando redadas en Los Ángeles (Foto: AFP)

LA TRISTEZA DE LA FAMILIA TRAS LA DETENCIÓN DE ABEL

“Sé que mi papá va a encontrar la manera de hacer reír hasta en una celda”, dijo Rebeca a La Opinión con lágrimas en los ojos. Esa fe en el carácter positivo de Abel es lo único que mantiene a la familia unida, tratando de no quebrarse ante la incertidumbre.

Wendy, la hija mayor, apenas se enteró, manejó a toda prisa para alcanzar a su padre, solo para encontrar una escena de película: más de 12 vehículos entre patrullas de ICE y policía rodeando su hogar. “Fue un despliegue innecesario, como si se tratara de un criminal peligroso”, recordó con indignación.

Durante días, la familia buscó a Abel en el sistema de ICE sin éxito. Finalmente, cuando pensaron que lo encontrarían en el centro de detención de Santa Ana, se les informó que sería trasladado. Una trabajadora, lejos de ofrecer ayuda, los amenazó: “Ustedes también son inmigrantes, será mejor que se vayan”, a pesar de que varios miembros de la familia son ciudadanos estadounidenses. El miedo se mezcló con la impotencia.

Los inmigrantes están en contra de las acciones de ICE (Foto: AFP)

AHORA ABEL SE ENCUENTRA EN TEXAS

La familia contó que Abel está en Texas y puede hablar cinco minutos con ellos, tiempo que aprovecha para contarles entre líneas cómo viven los detenidos: calor extremo de 108 grados, sin camas, con carpas improvisadas, escasa comida, poca agua, y apenas unos baños para cientos de personas. “Le están violando sus derechos humanos”, denunció Wendy. “Sé que no nos dice todo, no quiere preocupar a mi mamá, pero sabemos que no está bien”.

Para Rocío, la hija más pequeña, el miedo convive con la esperanza. “Si mi papá tiene que regresar a Oaxaca, espero que haga amigos, como siempre lo hace, para que no esté solo”. Y es que Abel no solo era jardinero. También era DJ los fines de semana. “A veces llegaba a las 4 de la mañana, feliz porque la fiesta estuvo buena y la gente le pedía que no se fuera”, cuenta su esposa. Hoy, sus bocinas están apagadas junto a la puerta de la casa, como un recuerdo mudo de lo que fue.

LA FAMILIA HERNÁNDEZ VIVE UNA PAUSA OBLIGADA

El ánimo en casa se ha desplomado. Eduardo, el único hijo varón, lo explicó así: “No tienes hambre porque estás preocupado, y aunque duermes, amaneces cansado”. La rutina de sus días cambió de manera drástica. Y Margarita, sin su esposo, solo puede imaginar que aún está trabajando, aferrándose a la idea de que su ausencia no es definitiva.

En silencio, Margarita cocina las mismas comidas que solía preparar para Abel, sirviendo su plato como si aún pudiera regresar. A veces le habla en voz baja, como si pudiera escucharla. La comida ya no tiene el mismo sabor, ni la vida la misma alegría. Pero se niega a rendirse. “Si lo deportan, iremos a Oaxaca con él”, señaló con firmeza. No lo dejarán solo.

Un amigo de la familia ha iniciado una campaña en GoFundMe bajo el nombre Help Eduardo’s Dad Stay with His Family, buscando apoyo para costear a los abogados que puedan ayudar a Abel a pelear su caso. No se trata solo de evitar una deportación, sino de reunir a una familia que nunca debió ser separada.

