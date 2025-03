El cambio de horario es una práctica habitual en la mayoría de los estados de EE.UU., donde se aplica dos veces al año desde hace más de un siglo. Este consiste en adelantar o retrasar los relojes según corresponda. Aunque hay quienes la defienden a capa y espada, pues aseguran que ayuda a provechar la luz del día, sus detractores consideran que perjudica seriamente la salud. A continuación, te detallamos por qué en algunos lugares no se tiene horario de verano.

El cambio al horario de verano puede ser un desafío para algunos (Foto: Freepik)

EL MOTIVO POR EL QUE ALGUNOS ESTADOS NO TIENEN HORARIO DE VERANO

El horario de verano empezó oficialmente el domingo 9 de marzo del 2025. Si bien, millones de residentes en Estados Unidos cambiaron sus relojes, ya sea de forma manual o automática; lo cierto es que hay estados que no tuvieron la necesidad de hacerlo. Aquí se encuentran Hawái, la mayor parte de Arizona, Puerto Rico, las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, las Islas Marianas del Norte, Guam y Samoa Americana.

EN HAWÁI

Hawái es el único estado de USA, cuyos habitantes en su totalidad no implementan el cambio de horario, ni de invierno ni verano. En este último caso porque la diferencia entra la salida y la puesta de sol no tiene mucha diferencia; por tanto, consideran que no brindaría muchos beneficios si cambian sus relojes por una hora más o menos.

EN ARIZONA

Aunque Arizona implementó el cambio de horario en 1918, cincuenta años después decidió dar marcha atrás, en 1968, esto debido a que sus altas temperaturas hicieron que el consumo de energía eléctrica se elevara de forma alarmante en el horario de verano.

Pese a que casi todo este estado usa el horario estándar, la Nación Navajo (una reserva india que ocupa partes del noreste de Arizona, del sureste de Utah y del noroeste de Nuevo México) continúa con el horario de verano.

EN LOS TERRITORIOS ESTADOUNIDENSES DEL PACÍFICO Y MAR DEL CARIBE

De igual forma, los territorios estadounidenses del Pacífico y del Mar Caribe tampoco tienen horario de verano, pues no ven ninguna diferencia con las horas que deben adelantar y retroceder en sus relojes.

Según la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales (NCSL), hay 30 estados que están solicitando la eliminación del cambio de horario. Entre ellos están Oklahoma, Colorado, Kentucky, Alabama, Georgia, Minnesota, Mississippi, Montana, Idaho, Luisiana, Ohio y Florida.

La controversia para dejar de cambiar el horario de verano y las posibilidades de que pronto llegue a su fin son cada vez mayores (Foto: stevanovicigor/iStock)