La lista del gobierno de Donald Trump que señalaba a ciertas comunidades como “jurisdicciones santuario” dejó a muchos sorprendidos. No solo incluía ciudades y condados con historial de proteger a inmigrantes indocumentados, sino que también aparecían lugares con reputación conservadora, incluso conocidos por apoyar abiertamente las políticas de Trump. ¿Qué estaba pasando aquí?

Pero lo que generó aún más confusión fue que la administración Trump, famosa por su política antiinmigrante, incluyera en su lista a comunidades republicanas como Shawano, en Wisconsin, o Huntington Beach, en California, que incluso han respaldado medidas contra la inmigración irregular. Así que decidí revisar con más detalle qué hay detrás de esta polémica lista.

¿QUÉ ES UNA “JURISDICCIÓN SANTUARIO”?

Primero, vale la pena aclarar qué significa eso de “santuario”. En general, hablamos de gobiernos locales o estatales que limitan su colaboración con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Esto puede implicar que no comparten información sobre estatus migratorio o que se niegan a retener a personas por pedido de ICE sin una orden judicial.

Pero no existe una definición oficial y unificada. De hecho, el mismo Departamento de Seguridad Nacional (DHS) usa criterios bastante amplios para incluir a una comunidad en su lista. Desde no cooperar con ICE hasta simplemente haber dicho públicamente que son un “santuario”. El espectro es muy amplio y, según varios expertos, bastante arbitrario.

En una "ciudad santuario" no se usa la policía local para investigar o deportar inmigrantes indocumentados (Foto: EFE)

¿POR QUÉ HAY CIUDADES PRO-TRUMP EN LA LISTA?

Y acá es donde se pone raro. Uno pensaría que solo estarían incluidas ciudades como San Francisco o Nueva York, conocidas por desafiar abiertamente las políticas migratorias del gobierno federal. Pero en esta lista también aparecen localidades profundamente conservadoras, como el condado Shawano en Wisconsin. Jim Davel, administrador del condado, explicó que allí nunca se han aprobado medidas pro-inmigrantes. De hecho, en 2021, se declaró “santuario de la Segunda Enmienda”, en referencia a los derechos sobre armas de fuego. Según Davel, es posible que el gobierno federal haya confundido ese término con el de santuario migratorio.

Y no fue el único caso. Otras comunidades como Alexandria (Virginia) y Huntington Beach (California) también fueron incluidas, pese a que han mostrado su apoyo a la administración Trump y a sus políticas migratorias estrictas. Algunas ni siquiera tienen una población significativa de inmigrantes.

FALTA DE TRANSPARENCIA EN LA ELABORACIÓN DE LA LISTA

Uno de los principales problemas con esta lista es que no está claro cómo fue elaborada. Jessica Vaughan, directora de estudios de políticas en el Center for Immigration Studies —una organización que apoya políticas antiinmigrantes— lo dijo sin rodeos: el gobierno de Trump no ofreció documentación clara ni metodología al publicar la lista.

Y eso genera desconfianza. Porque si se va a señalar públicamente a más de 500 jurisdicciones como “rebeldes” frente a las leyes migratorias federales, lo mínimo que se esperaría es claridad sobre qué criterios se usaron y por qué cada comunidad está en la lista.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump busca que en todas las localidades se apoyen sus políticas migratorias (Foto: AFP)

¿QUÉ CONSECUENCIAS ENFRENTAN ESTAS CIUDADES?

No se trata solo de un señalamiento simbólico. De acuerdo con una orden ejecutiva de Trump, el Departamento de Seguridad Nacional y el fiscal general pueden enviar notificaciones oficiales a las jurisdicciones incluidas en la lista, advirtiéndoles sobre posibles violaciones a leyes federales. Además, estas comunidades podrían perder subvenciones y contratos federales, algo que podría impactar seriamente sus presupuestos locales.

Y aunque no está claro qué acciones legales concretas emprenderá el gobierno, la amenaza está latente. El mensaje es claro: si no colaboras plenamente con las políticas migratorias de la administración federal, podrías pagar un precio alto, aunque no tengas idea de por qué fuiste incluido.

