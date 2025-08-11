La pareja, que lleva junta nueve años, ha sido objeto de constante atención desde el inicio de su relación. Sin embargo, rara vez han compartido sus planes o visiones para el futuro. Hoy, lunes 11 de agosto, Cristiano Ronaldo hizo oficial la propuesta de matrimonio a su pareja Georgina Rodríguez , a la cual ella aceptó con un rotundo sí, según su publicación en redes sociales.

La relación entre Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez es una de las más seguidas a nivel mundial. Cada paso que dan, especialmente en lo que respecta a un posible compromiso o planes de boda, es examinado con gran detalle por la prensa y sus seguidores.

En este contexto, la pareja se ha visto obligada a tomar medidas de seguridad drásticas ante las alarmantes amenazas que han recibido, las cuales también afectan a sus hijos. Como resultado, han incorporado a cuatro nuevos guardaespaldas y a dos vigilantes a su equipo de seguridad en su hogar de Arabia Saudí. Se han trasladado a una nueva residencia con medidas de seguridad extremas, que ha sido descrita como un búnker, y han optado por dejar de asistir con los niños a eventos públicos.

Por qué Cristiano Ronaldo no le proponía matrimonio a Georgina

En cuanto a su relación, siempre han optado por la discreción. Fue en ‘Soy Georgina’ donde se revelaron algunos detalles sobre cómo se ven como pareja. Georgina contó que, tras el lanzamiento de la canción “El Anillo” de Jennifer López, sus amigos no paraban de preguntarle por el matrimonio, aunque ella siempre tuvo claro que esa decisión no le correspondía a ella.

El astro portugués fue preguntado sobre el tema y dio una respuesta clara e inequívoca: “Siempre le digo que sucederá cuando hagamos ese clic”.

Puede que no sepamos a qué “clic” se refiere Cristiano, pero confía en que Geo sí. “Muchas cosas en nuestra vida sucedieron así”, dice, insinuando una historia compartida de coincidencias significativas. Podría haber sido el momento en que sus miradas se cruzaron, o quizás un simple clic en un perfil de redes sociales; lo importante es que ambos entiendan el término.

El futbolista había confirmado, con total certeza, que habrá boda. Si bien no puede precisar una fecha exacta, asegurando que el momento adecuado simplemente “sucederá”, lo que sí es seguro es que el matrimonio se celebrará.Así después de una entrevista larga y extendida, el momento se dio y ambos oficializaron que se casarán. Aunque la pregunta es ¿“cuándo”?, todavía no hay respuesta clara.