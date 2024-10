La madrugada del martes 3 de noviembre se deberán ajustar de nuevo los relojes, debido a que se retorna a la hora estándar, conocido como el horario de invierno. Esto significa que se puede dormir una hora más, pero para un especialista en sueño, estos cambios alteran el reloj de nuestro cuerpo y podría ser perjudicial para la salud.

James Rowley, profesor de medicina de la Universidad Rush y ex presidente de la Academia Americana de Medicina del Sueño, señala que el cambio de horario podría tener implicancias en el bienestar emocional y mental de las personas porque puede hacer cambiar la rutina a la que el cuerpo está acostumbrado.

El “Daylight Saving Time” (DST por sus siglas en inglés), que se traduce como “Horario de Verano” o “Tiempo de Ahorro de Luz Solar” se aplica cada año en Estados Unidos. Los cambios se hacen por la llegada del verano, cuando los relojes se adelantan una hora; y la llegada del invierno, cuando retroceden una hora.

¿CUÁNDO SE DAN LOS CAMBIOS DE HORARIO EN ESTADOS UNIDOS?

El horario de verano del 2024 se inició el 10 de marzo a las 2 de la madrugada, donde el reloj se adelanta una hora. El día 3 de noviembre se inicia la hora estándar o de invierno, donde los relojes se retrasarán una hora.

Horario de verano: segundo domingo de marzo – primer domingo de noviembre.

segundo domingo de marzo – primer domingo de noviembre. Horario de invierno: primer domingo de noviembre – segundo domingo de marzo.

El cambio de horario se aplica dos veces al año en la mayoría de estados de EEUU (Foto: Diseñado por la IA Meta)

¿POR QUÉ EL CAMBIO DE HORARIO PUEDE SER PERJUDICIAL PARA LA SALUD, SEGÚN ESPECIALISTA DEL SUEÑO?

Para James Rowley, profesor de medicina de la Universidad Rush y ex presidente de la Academia Americana de Medicina del Sueño, el cambio de hora podría ser más perjudicial que beneficioso y apuesta por un horario estándar permanente porque, al igual que otros expertos, al horario de verano permanente, como sugirieron anteriormente algunos legisladores, sería peor.

“La hora estándar permanente significaría básicamente que estamos en lo que es, supongo, biológicamente la hora correcta durante todo el año. Y voy a decir biológicamente correcta porque nuestros cuerpos están más acostumbrados y han evolucionado para estar en lo que se consideraría la hora estándar en los últimos años”, dijo Rowley a NBC Chicago en una entrevista. “El horario de verano permanente, los problemas particulares vienen en invierno. Es estupendo tener ‘la hora extra de luz solar’ por la tarde, aunque yo siempre recuerdo a la gente, tenemos la misma cantidad de Sol, ya sabes, en el verano, ya sea la luz del día o la hora estándar, pero solo que parece ser una hora más tarde. Pero en invierno, el amanecer es mucho más tarde, y eso es muy problemático biológicamente, porque necesitamos el sol por la mañana para fijar nuestros ritmos circadianos para el día”, añade el especialista.

La Academia Americana de Medicina del Sueño lleva varios años abogando por un cambio permanente a la hora estándar. “La postura de la AASM es que Estados Unidos debería eliminar los cambios de horario estacionales en favor de un horario estándar permanente, que se ajusta mejor a la biología circadiana humana. La evidencia respalda los claros beneficios del horario estándar para la salud y la seguridad, al tiempo que destaca los posibles daños que resultan de los cambios de horario estacionales hacia y desde el horario de verano”.

Explica que al hacer un desajuste en el reloj del cuerpo humano con el entorno natural, el horario de verano aumenta los riesgos para nuestra salud física, bienestar mental y seguridad pública.

“La hora estándar permanente ayuda a sincronizar el reloj corporal con el amanecer y el atardecer”, dijo en un comunicado el Dr. James A. Rowley, presidente de la AASM, al tiempo que destacó que la sincronía natural es óptima para un sueño saludable, lo cual es esencial para la salud, el estado de ánimo, el rendimiento y la seguridad.

Para los expertos es más beneficioso vivir en el horario de invierno (Foto: Diseñado por Freepik)

Amanece más tarde

El horario de verano permanente provocaría amaneceres más tardíos en gran parte de EEUU, y algunos estados no verían amanecer hasta después de las 9 a.m. durante parte del año.

“Tener Sol por la mañana nos ayuda a conciliar el sueño por la noche. Y el otro problema es, por supuesto, que a última hora de la mañana está más oscuro, lo que tiene sus propios problemas de seguridad, de conducción, de gente caminando. A los padres les preocupa que sus hijos vayan al colegio a oscuras”, explica Rowley. “Si aplicáramos el horario de verano de forma permanente, la mayor parte de Estados Unidos no amanecería hasta después de las 8 a.m. y los estados del norte -ya sabes, los estados particularmente septentrionales como Minnesota, Montana, las Dakotas- no tendrían Sol hasta después de las 9 de la mañana”.