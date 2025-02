Desde que regresó a la Casa Blanca, el presidente Donald Trump ha implementado una serie de ajustes financieros en distintos sectores de Estados Unidos. En este contexto, una de sus medidas podría tener un impacto significativo en la recuperación económica de una zona de Florida que recientemente fue azotada por huracanes. La región de Tampa, que esperaba recibir fondos por US$2,000 millones para reparar los daños ocasionados por los desastres naturales del año pasado, ahora enfrenta la posibilidad de perder ese financiamiento clave.

De acuerdo con The New York Times, el mandatario planea realizar despidos masivos en una oficina que supervisa la recuperación de los mayores desastres en el país. Esta medida afectaría directamente a la Oficina de Planificación y Desarrollo Comunitario, que forma parte del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD, por sus siglas en inglés).

El año 2024 ha sido uno de los más catastróficos en términos de desastres naturales para la región de Tampa (Foto: AFP)

¿CUÁNTOS EMPLEADOS QUEDARÁN EN ESTA ÁREA?

El recorte sería drástico: la fuerza laboral pasaría de 936 empleados a tan solo 150, lo que representa una reducción del 84%. Esta decisión ha generado preocupación sobre la capacidad de la oficina para gestionar eficazmente los fondos de recuperación en todo el país.

La región aún está lidiando con las secuelas de los huracanes del año pasado, y los fondos federales eran vistos como una pieza clave para la recuperación económica. Kathleen Peters, comisionada del condado de Pinellas, expresó su inquietud al respecto, señalando que su condado podría perder 800 millones de dólares que ya estaban asignados.

“Nos preocupa si habrá suficiente personal para aprobarlo, para ejecutarlo, para garantizar que aún obtengamos el dinero”, comentó Peters, reflejando el temor generalizado en la comunidad.

También hubo inundaciones en esta zona de Florida (Foto: EFE)

NO TODAS LAS VOCES SON PESIMISTAS

Kasey Lovett, portavoz del HUD, aseguró en una entrevista con The New York Times que “los esfuerzos de recuperación ante desastres son una prioridad máxima y no se verán afectados”. Esta declaración busca calmar los ánimos, pero el escepticismo persiste, dado el drástico recorte de personal propuesto.

La incertidumbre sobre el futuro de los fondos federales ha llevado a líderes locales y estatales a buscar alternativas. Se están explorando opciones de financiamiento adicional, tanto a nivel estatal como privado, para mitigar el posible déficit. Además, las organizaciones comunitarias están movilizándose para proporcionar apoyo directo a las familias afectadas, enfatizando la importancia de la solidaridad y la cooperación local en tiempos de crisis.

Este ajuste financiero no solo afecta a Tampa, sino que también pone en riesgo la recuperación en otras regiones de Estados Unidos que dependen de los fondos del HUD para superar desastres naturales. A medida que avanza la implementación de esta medida, el debate sobre la eficacia y las consecuencias de los recortes se intensifica.