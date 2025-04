De acuerdo a los nuevos datos de Consumer Prince Index, el costo de los huevos en los principales supermercados de los Estados Unidos como Walmart, Target o Costco se encuentra a un precio de 6.23 dólares por docena lo que lo hace casi inaccesible para la economía de las familias cuando estamos a pocos días de celebrarse el Domingo de Pascua.

Este producto suele aumentar su demanda en esta semana religiosa debido a su utilidad en la creación de los ‘Easter Eggs’ (Huevos de Pascua en español).

En ese contexto, algunas personas han recurrido a su ingenio para utilizar patatas -papas-, malvaviscos, cebollas, cacahuates o huevos plásticos reutilizables, en lugar de los tradicionales huevos, según lo que recoge un reciente artículo de The New York Times.

Patatas en lugar de huevos

En sitios webs como DIY (do it yourself, hazlo tú mismo), diversos usuarios recomiendan optar por las patadas frente a la crisis del huevo. Entre todos los tipos del tubérculo, la yukon gold ha sido la mejor opción por tener una forma ovalada muy similar a las de los huevos.

“Las papas son un buen sustituto porque tienen forma de huevo, una superficie lisa y se pueden teñir fácilmente", subraya la revista Parents. Potatoes USA.

Además, la forma de pintar puede ser más sencilla que los tradicionales huevos de gallina. “Una sola gota de pintura por patata”, “una capa de laca después de que la pintura se seque los hará más manejables”, “la mejor pintura es la acuarela”… estos son los consejos que se leen en DIY.

Cacahuates también son una alternativa

En tanto, la influencer gastronómica Lexi Harrison, codirectora de Crowded Kitchen con su madre, le dio un toque personal al clásico huevo de chocolate con mantequilla de cacahuete.

Es decir, con una mezcla de mantequilla de cacahuete, harina de almendras y sirope de arce, creó delicias con forma de huevo y las bañó en chocolate blanco coloreado con matcha y espirulina azul en polvo.

Su video con las creaciones en colores pastel ha acumulado más de 64 millones de visitas en Instagram, Facebook y TikTok, con más de 30.000 comentarios.

“La experiencia les recuerda a las personas las experiencias alegres que tuvieron en su propia infancia, y la gente quiere mantenerlas vivas”, dijo Harrison, señalando que los kits para teñir huevos de hecho han experimentado un aumento de ventas del 20 por ciento este año.

¿Huevos de plástico?

Young’s Jersey Dairy, una granja y parque de diversiones de Ohio, que organiza cada Pascua una búsqueda de más de 10.000 huevos teñidos a mano, decidió —por primera vez en 41 años de historia— recurrir a un sustituto para no poner en riesgo el evento del próximo 20 de abril. “Debido a la alta demanda de huevos en nuestra comunidad local y al aumento de precios, estamos usando huevos de plástico", dijo la empresa.

Pero, ¿por qué hay escasez de huevos en los EE.UU.?

La principal causa de la actual crisis de los huevos en Estados Unidos es la gripe aviar altamente patógena (IAAP), comúnmente conocida como gripe aviar.

Desde que se detectó el virus por primera vez en una bandada comercial el 8 de febrero de 2022, más de 147 millones de aves murieron a causa de la enfermedad o fueron sacrificadas como medida de precaución, incluidas una asombrosa cifra de 108 millones de gallinas ponedoras.

Según expertos entrevistados por el sitio web de PolitiFact, una vez detectado el virus en una sola ave, es necesario sacrificar a toda la bandada para evitar su propagación.

Si bien este enfoque protege a las granjas cercanas y a la industria avícola en general, también supone un duro golpe para la producción de huevos.

El USDA informó que casi 17 millones de gallinas ponedoras fueron sacrificadas en solo dos meses, noviembre y diciembre, lo que representa casi la mitad de las pérdidas totales de aves del año.

A principios de 2025, otros 14 millones de aves se perdieron a causa del virus en tan solo una semana, con brotes reportados en Arizona, California, Carolina del Norte, Ohio, Misuri, Indiana y Washington.

¿Qué dice Donald Trump sobre el actual precio del huevo en EE.UU.?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado repetidamente que los precios de los huevos finalmente están bajo control.

“Los precios de los huevos estaban por las nubes”, dijo en un discurso reciente. “Ahora tenemos muchos huevos y son mucho más baratos; han bajado un 59 %. Y siguen bajando”.

¿Cuál es el precio actual de los huevos en EE.UU.?

De hecho, el precio de los huevos en EE. UU. volvió a subir el mes pasado. Según las últimas cifras, el precio promedio por docena alcanzó un nuevo máximo de $6,23, frente a los $5,90 de febrero y los $4,95 de enero, según informó CBC News.

Por lo tanto, si bien la oferta podría estar mejorando ligeramente en algunas zonas, el precio sigue siendo elevado para el consumidor promedio.

¿Cómo afectará la crisis del huevo en EE.UU. en el Día de Pascua?

Esto dicen dos especialistas:

“La inflación afecta nuestra capacidad para darnos un capricho durante cualquier festividad u ocasión especial, aunque cabe destacar que en Semana Santa el precio de los huevos y el chocolate es históricamente alto (aunque, afortunadamente, ambos tienden a la baja). Sin embargo, esto podría no ser un problema para muchos hogares si consideran los huevos y el chocolate de Pascua como compras de entretenimiento en lugar de comestibles. Si bien siempre es recomendable que su familia mantenga un presupuesto y tenga cuidado al cambiar las compras a una categoría diferente para justificar un mayor gasto, si anda con poco dinero, considere otras cosas que pueda decorar u otros tipos de dulces”, dijo Alexander DePaoli – Profesor asociado, Universidad Northeastern.

“La inflación jugará un papel importante en la celebración de este año, ya que todo lo relacionado con la festividad sigue viéndose afectado. Por ejemplo, el alto precio actual de los huevos afectará productos como los tradicionales huevos rellenos y los huevos para decorar. El precio de los huevos es solo la punta del iceberg, ya que todo lo relacionado con la festividad es más caro este año, desde los ingredientes de la cena familiar hasta el costo del viaje”, indicó Rob Warren – Instructor principal, Universidad de Dakota del Norte.

Datos claves de la tradición de los huevos de Pascua

Planes de Pascua menos extravagantes: el 47% de los estadounidenses no teñirá huevos esta Pascua debido al precio de los huevos.

el 47% de los estadounidenses no teñirá huevos esta Pascua debido al precio de los huevos. El huevo de Pascua: casi 2 de cada 5 estadounidenses esperan que los aranceles afecten sus gastos de Pascua.

casi 2 de cada 5 estadounidenses esperan que los aranceles afecten sus gastos de Pascua. Impacto de la inflación: casi la mitad de los estadounidenses esperan que la inflación afecte sus gastos de Pascua este año.

casi la mitad de los estadounidenses esperan que la inflación afecte sus gastos de Pascua este año. Falta de confianza financiera: el 41% de los estadounidenses no se sienten seguros acerca de sus finanzas de cara a la primavera.

el 41% de los estadounidenses no se sienten seguros acerca de sus finanzas de cara a la primavera. Efectivo antes que dulces: el 41% de los estadounidenses dice que el Conejo de Pascua debería dar dinero como el Hada de los Dientes.

el 41% de los estadounidenses dice que el Conejo de Pascua debería dar dinero como el Hada de los Dientes. Fe y finanzas: 1 de cada 3 personas considera los beneficios fiscales al hacer donaciones religiosas.