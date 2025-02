Mientras inicias leyendo esta nota, es muy seguro que estés viendo el Super Bowl 2025, donde los Kansas City Chiefs juegan contra los Philadelphia Eagles en el Caesars Superdome de Nueva Orleans. Si bien la mayoría de las superestrellas de la NFL desembolsan grandes sumas de dinero por mega mansiones en el momento en que firman un contrato récord, el mariscal de campo Jalen Hurts, está adoptando un enfoque muy diferente.

A pesar de haber cerrado un contrato de 255 millones de dólares en 2023, lo que lo convirtió en el jugador mejor pagado de la liga en ese momento, Hurts todavía considera que un apartamento de 2.000 dólares al mes es su hogar en lugar de vivir en una extensa urbanización, según señala el medio inglés The Sun.

Hurts actualmente alquila un modesto apartamento de 2.000 dólares al mes en Cherry Hill, Nueva Jersey. (Foto: Fotosforthefuture)

Cuando Hurts fue seleccionado en 2020, tomó la decisión deliberada de alquilar en lugar de comprar y se instaló en un modesto apartamento en Cherry Hill, Nueva Jersey, a un corto trayecto en auto desde Filadelfia. “No compré una casa ni nada de eso cuando me reclutaron porque era solo yo”, dijo Hurts en una entrevista en el año 2021. “No necesitaba este lugar grande solo para mí. Me conseguí un apartamento pequeño. Ya sabes, algo cómodo que me dure por el momento”, agregó.

En 2020, Hurts compró una casa de 215.000 dólares en Houston, Texas , con sus padres. La casa de 222 metros cuadrados cuenta con tres dormitorios, dos baños y medio y una cocina renovada con encimeras de granito, muebles blancos y electrodomésticos de acero inoxidable. Los huéspedes también pueden disfrutar de su sala de juegos y de un garaje para dos coches.

La casa en Humble, Texas, que compró para su padre. (Foto: Fotosforthefuture/Creadores de Wirestock)

Al año siguiente, compró una mansión por 6 millones de dólares. Construida en la década de 1950, la mansión de 6.000 pies cuadrados con una fachada de ladrillo y un diseño clásico cuenta con seis habitaciones, seis baños y una piscina en un terreno de 10 acres.

Y conoce a sus vecinos, considerando que compró la casa de al lado por 2,68 millones de dólares.

Su cuarta propiedad está en Houston, Texas, que compró por 500.000 dólares (a nombre de su madre) en 2023. Tiene cuatro dormitorios, tres baños y poco más de 3.000 pies cuadrados de espacio habitable en un terreno de 8.555 pies cuadrados.