La primera vez que vi a un agente de ICE con el rostro cubierto, pensé que se trataba de una operación encubierta de altísimo riesgo, algo estilo FBI, con amenazas latentes o grupos criminales peligrosos de por medio. Pero no. Lo que estaban haciendo era detener a un ciudadano cualquiera que no estaba haciendo nada malo ni parecía ser peligroso.

La imagen de agentes federales actuando como si fueran parte de un escuadrón secreto no solo genera miedo, también despierta una duda legítima: ¿por qué necesitan cubrirse el rostro si se supone que están actuando dentro del marco de la ley? ¿Acaso saben que lo que hacen podría no resistir el escrutinio público?

LA EXCEPCIÓN QUE CONFIRMA EL DOBLE ESTÁNDAR

En Estados Unidos, la transparencia en el accionar de las fuerzas del orden es la norma. Si un policía te detiene, puedes ver su rostro, su número de placa, su rango y hasta su apellido bordado en el uniforme. Esto no es casual: es parte de un sistema que busca, al menos en teoría, rendir cuentas. Y lo mismo aplica para agentes del FBI, sheriffs, fiscales, e incluso el Servicio Secreto. Nadie va encapuchado.

Pero cuando se trata del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, o ICE, las reglas parecen cambiar. En los últimos meses, especialmente bajo la administración de Donald Trump, se ha vuelto habitual ver a sus agentes usando máscaras o pasamontañas mientras arrestan a inmigrantes en plena calle. Y eso, hay que decirlo, rompe por completo con el estándar estadounidense.

ICE está en el ojo del huracán por cómo estaría tratando a los inmigrantes detenidos y la manera en la que se visten sus agentes al realizar sus redadas (Foto: ICE)

LA EXCUSA OFICIAL: SUPUESTAS AGRESIONES

El argumento que da el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), organismo del cual depende ICE, es que los agentes están siendo víctimas de un aumento dramático de agresiones. En abril dijeron que habían subido un 300 %. En mayo, la cifra “oficial” era del 413 %. Y en junio, llegaron al 500 %. ¿El culpable? Según el DHS, los llamados “políticos santuario” que supuestamente promueven la “demonización del ICE”.

La narrativa es clara: los agentes se cubren la cara porque temen por su seguridad. Pero cuando el periodista Philip Bump, de The Washington Post, pidió ver los datos que sustentaban esas cifras, ICE simplemente no respondió. “ICE no me proporcionó ningún ejemplo de oficiales de inmigración que fueran identificados, atacados y agredidos fuera del contexto de un arresto”, escribió.

¿MEDIDA DE SEGURIDAD O ESTRATEGIA DE INTIMIDACIÓN?

La realidad es que lo que estamos viendo puede tener menos que ver con seguridad y más con táctica. ¿Qué mejor manera de infundir miedo que aparecer en tu vecindario como una fuerza anónima, sin rostro, que puede llevarse a alguien sin previo aviso? Algunos lo llaman disuasión. Otros, honestamente, lo llamamos terror psicológico.

Y eso no es una exageración. Hay videos de arrestos donde la única constante es el silencio y el anonimato: agentes vestidos de negro, sin identificación visible, sacando a gente de sus casas o de sus autos sin decir una palabra. Así no se construye confianza, así se siembra el miedo.

ICE está capturando a muchas personas en Estados Unidos todos los días debido a la severa política migratoria impuesta por Donald Trump (Foto: AFP)

¿DÓNDE ESTÁN LOS LÍMITES?

Uno esperaría que estas tácticas fueran cuestionadas por los propios legisladores. Y algunos, de hecho, lo han hecho. Pero la respuesta desde el otro lado ha sido igual de alarmante. Tom Homan, el llamado “zar de la frontera” de la administración Trump, dijo a Fox News que pedirá al Departamento de Justicia que investigue a los demócratas que critican a ICE por cubrirse la cara. Según él, cuestionar esta práctica podría cruzar límites legales. O sea, ni opinar se puede.

Si esto no te hace ruido, debería. Porque estamos viendo cómo se normaliza una forma de operar que en cualquier otra agencia sería inadmisible.

