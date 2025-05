Aunque resulte creerlo, en Estados Unidos se han reportado la fuga de reos en varias prisiones, lo que ha generado no sólo la preocupación de la ciudadanía, también de las autoridades, toda vez que esta situación deja en evidencia las falencias en los centros penitenciarios. Por ello, te damos a conocer por qué los presos continúan escapando de las cárceles en pleno 2025.

Cabe precisar que de todos los delitos federales registrados entre 2017 y 2021, las fugas de prisiones representaron menos del uno por ciento (0,4%), motivo por el que pocas veces son noticia, pues los fugitivos fueron recapturados, precisó a CNN Bryce Peterson, investigador científico que estudia las fuerzas del orden y los centros penitenciarios en CNA, una organización de investigación centrada en la seguridad nacional.

Aunque a los reos puede tomarle tiempo seguir la rutina de los agentes, eso no los desenfoca de sus planes de fuga (Foto: Freepik)

¿QUÉ CONTRIBUYE A LA FUGA DE PRESOS?

De acuerdo con Peterson, las fugas de las cárceles ocurren por dos factores: la primera se da cuando los presos, en especial los que enfrentan cargos más graves, se sienten motivados para huir, ya que no tienen nada que perder; y segundo por la oportunidad que se les presenta al ser recluidos en prisiones cuya seguridad es menor y tienen un ambiente caótico.

Precisamente este último aspecto es fundamental para que las fugas hayan aumentado en Estados Unidos. A continuación, tres puntos esenciales:

Falta de personal

La escasez de personal en un centro penitenciario es el principal factor para que los reos huyan. Tomando en cuenta que la cantidad de agentes no es el adecuado para resguardar a los presos, estos se dan cuenta y empiezan a rastrear todos sus movimientos: a qué hora come, en qué momento va al baño, cuándo se sienten más relajados y más, por lo que aprovechan esas debilidades para escapar.

“A veces es solo un pequeño error, como no cachear [realizar una inspección de su cuerpo y ropa] a alguien, no registrar una celda o dejar que un recluso entre en una zona donde no debería estar. Y luego esas cosas se acumulan”, señaló a CNN Joseph Gunja, consultor de seguridad que anteriormente trabajó como director de varias prisiones federales.

Por su parte, Joe Russo, gerente de Programa de la Universidad de Denver, precisó al mismo medio que cuando el personal está con sobrecarga de trabajo, se expone más al cansancio y estrés, lo que ayuda a reducir la vigilancia; algo que es aprovechado por los presos.

Varios prisioneros al no tener nada que perder, pues cumplen condenas graves, deciden fugar (Foto: Freepik)

Instalaciones obsoletas

Las instalaciones obsoletas también contribuyen a la fuga de las cárceles; ya que, al no tener equipos eficientes, no pueden detectar los movimientos de los reclusos.

“Puede que no tengan la cobertura de cámaras adecuada. Puede que haya puntos ciegos en las instalaciones o simplemente no están aprovechando las últimas tecnologías disponibles para prevenir fugas”, indicó Russo.

La ciudadanía no confía en la policía

Debido a que la ciudadanía cada vez más tiene desconfianza en la policía, las recapturas de los fugitivos se complican; y no es para menos, ya que mucha gente ve en los agentes a protectores de delincuentes.

Esta relación fracturada pasa factura cuando se va detrás de delincuentes o reos que escaparon, ya que no quieren denunciarlos o dar su paradero.

Muchas veces, los familiares de los presos los ayudan en sus planes de fuga (Foto: Freepik)

